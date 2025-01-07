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الصحة العالمية تكشف عن تدابير وقائية ضد فيروس HMPV - أخبار كلمتك

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الصحة العالمية تكشف عن تدابير وقائية ضد فيروس HMPV - أخبار كلمتك

الصحة العالمية تكشف عن تدابير وقائية ضد فيروس HMPV - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 10:20 مساءً - قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير: إن التدابير الوقائية ضد فيروس HMPV مشابهة لتلك المتبعة في حالات الإنفلونزا.

 

تعليمات الصحة العالمية بشأن منع انتشار فيروس HMPV

ودعا خلال مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى تجنب الاختلاط مع الآخرين، خاصةً مع الأطفال الصغار وكبار السن الذين هم أكثر عرضة للمضاعفات، مشددًا على أهمية غسل اليدين بانتظام، والابتعاد عن الآخرين عند الشعور بالمرض، والبقاء في المنزل عند ظهور الأعراض.

 

حالات فيروس HMPV في الصين 

وأشار إلى أن الوضع الطبيعي في الشتاء لا يتوقع أن يتغير بشكل كبير، موضحًا أن حالات الإصابة بفيروس  HMPV المسجلة في الصين هذا العام أقل بكثير مقارنة بالعام الماضي، مما يدل على أن الأمور تسير على نحو طبيعي.

الصحة العالمية توضح مدى خطورة فيروس HMPV على حياة البشر

يشبه الإنفلونزا، أهم أعراض فيروس HMPV المنتشر بالصين

خطورة فيروس HMPV

وخلص إلى أنه لا يوجد خطر وشيك يستدعي اتخاذ تدابير استثنائية، لكن من الضروري اتباع الإجراءات الوقائية المعتادة للحفاظ على السلامة العامة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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