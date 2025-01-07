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الرياضة - 10:16 - مواعيد القطارات على خطي «القنطرة - شرق بئر العبد» و«بشتيل - كفر داوود - السادات» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:16 - مواعيد القطارات على خطي «القنطرة - شرق بئر العبد» و«بشتيل - كفر داوود - السادات» - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:16 - مواعيد القطارات على خطي «القنطرة - شرق بئر العبد» و«بشتيل - كفر داوود - السادات» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 10:16 مساءً - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد القطارات على خط القنطرة شرق بئر العبد والعكس وخط بشتيل وكفر داوود والسادات والعكس، بعربات تحيا مصر.

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية مواعيد القطارات المعلنة من قبل السكة الحديد وتأتي على النحو الآتي:

أولًا: خط القنطرة شرق - بئر العبد والعكس:

- تشغيل قطار 291 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 07:30، ويصل محطة بئر العبد الساعة 09:30، بتركيب (4 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.

- تشغيل قطار 290 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 10:00، ويصل محطة القنطرة شرق الساعة 12:00 بتركيب (4 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.

- تشغيل قطار 293 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 12:30، ويصل محطة بئر العبد الساعة 14:30 بتركيب (4 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.

- تشغيل قطار 292 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 15:00، ويصل محطة القنطرة شرق الساعة 17:00 بتركيب (4 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات

ثانيًا: خط بشتيل - كفر داوود - السادات والعكس:

- تشغيل قطار 787 بشتيل - السادات يقوم من محطة بشتيل الساعة 05:10 ويصل محطة السادات الساعة 07:50 بتركيب (5 عربات تحيا مصر) ولا يعمل أيام الجمع والعطلات الرسمية كالجدول المرفق.

- تشغيل قطار 788 السادات - بشتيل يقوم من محطة السادات الساعة 15:55 ويصل محطة بشتيل الساعة 18:30 بتركيب (5 عربات تحيا مصر) ولا يعمل أيام الجمع والعطلات الرسمية كالجدول المرفق.

مواعيد القطارات

وأكدت الهيئة على أنها لا تدخر أي جهد للعمل على راحة جمهور الركاب حيث تمتاز هذه القطارات بأنها أرخص وأسرع مقارنة بنظيرتها من وسائل المواصلات الأخرى بما يساهم في خدمة عدد كبير من جمهور الركاب على الخطين كما أن خط القنطرة شرق - بئر العبد له أهمية كبيرة فى المساهمة في تنمية سيناء وخدمة أهالي سيناء الحبيبة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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