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مشاهير العرب - عاد بقوة.. محمد سعد يكتسح إيرادات السينما بفيلم الدشاش - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - عاد بقوة.. محمد سعد يكتسح إيرادات السينما بفيلم الدشاش - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عاد بقوة.. محمد سعد يكتسح إيرادات السينما بفيلم الدشاش - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 06:06 مساءً - فيلم الدشاش.. يشهد فيلم الدشاش من بطولة النجم محمد سعد، عودة قوية لديه داخل دور العرض السينمائية بعد غياب استمر لأكثر من 6 سنوات عن السينما، خاصة بعدما تمكن من تحقيق أكثر من 18 مليون جنيها بأول أسبوع من انطلاقته وسط منافسة كبيرة بين عدد من الأعمال.

إيرادات فيلم الدشاش لـ محمد سعد

وفي السياق، نجح فيلم الدشاش في تحقيق إيرادات بلغت قيمتها لأكثر من 4 مليون جينها في شباك التذاكر أمس الثلاثاء، الأمر الذي يضعه في صدارة إيرادات الأفلام.

فيلم الدشاش

قصة فيلم الدشاش

تدور أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يقدم محمد سعد شخصية رئيس عصابة، ولا يخلو الفيلم من التشويق حيث يدور العمل حول الدشاش والذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل طوال الوقت في عدوات عديدة، ولكن حينما يتعرض لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب، يسعى للتحول إلى شخص أفضل.

محمد سعد وفيلم الدشاش

أبطال فيلم الدشاش

ويضم فيلم الدشاش، عدد كبير من النجوم، أبرزهم، محمد سعد، باسم سمرة، زينة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي.

فيلم الدشاش لمحمد سعد

أول تعليق من محمد سعد على شخصيته في «الدشاش»

قال محمد سعد خلال لقائه مع برنامج «عرب وود»: إن شخصيته ضمن أحداث فيلم الدشاش مختلفة عن الأعمال السابقة له، مشيرًا إلى أن شخصية «أطاطا واللمبي وكركر وبوحه»، من التجارب التي أجهدته كثيرًا، موضحا أن هذا العمل جاء استجابة لطلب الجمهور.

وأضاف محمد سعد، أن فيلم الدشاش من الأعمال التي طال انتظارها بالنسبة له، مشيرا إلى أنه كان يرغب في الخروج من شخصية بوحه والحناوي التي قدمها من قبل، متابعًا: «ناس كتير كانت طالباها.. نقاد وصحفيين وجمهور وحتى في عيلتي كانوا مستنين التغيير ده، خاصة إن أهلي عارفين إني شاطر في الحتة اللي زي دوري في الكنز كده، والحقيقة أني كنت مستني سيناريو حلو وقوي يشدني إني أطلع بره الشخصيات دي».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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