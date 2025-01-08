سر انتشار سيارات الإسعاف على الطريق السريع بجنوب الجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 06:50 مساءً - شهدت بعض المناطق بجنوب محافظة الجيزة اليوم الأربعاء، زيادة ملحوظة في انتشار سيارات الإسعاف على الطريق السريع، مما أثار قلق بعض المواطنين.

وفي هذا الصدد، كشف مصدر مسئول بمحافظة الجيزة أن الزيادة في عدد سيارات الإسعاف تأتي في إطار خطة تدريبية مكثفة لفرق الطوارئ والإنقاذ، بهدف رفع كفاءتها في التعامل مع مختلف أنواع الحوادث والكوارث التي قد تحدث على الطرق السريعة.

الهدف من هذه التدريبات

وتهدف هذه التدريبات إلى رفع مستوى الاستعداد والتأكد من جاهزية فرق الإسعاف وتجهيزاتها للتعامل مع أي طارئ، وتدريب فرق الإنقاذ على أحدث التقنيات وطرق التعامل مع الحوادث المختلفة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالطوارئ.

وأوضح المصدر أن هذه التدريبات تهدف إلى طمأنة المواطنين بأن الجهات المعنية تعمل جاهدة لضمان سلامتهم وأمنهم، وأنهم على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حادث أو أزمة قد تطرأ.

ودعا المصدر المواطنين إلى التعاون مع فرق الطوارئ والإنقاذ، والالتزام بقواعد المرور، والإبلاغ عن أي حالات طارئة فورًا.

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