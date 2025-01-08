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المستشار أشرف عيسى يترشح لرئاسة نادي القضاة - أخبار كلمتك

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المستشار أشرف عيسى يترشح لرئاسة نادي القضاة - أخبار كلمتك

المستشار أشرف عيسى يترشح لرئاسة نادي القضاة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 06:35 مساءً - أعلن المستشار أشرف عيسى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة الجنايات الاقتصادية، اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصب الأمين العام للجنة الرئاسية المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر، وتقدمه بأوراق ترشحه على منصب رئيس النادي في الانتخابات التي من المقرر لها أن تُجرى في 21 فبراير المقبل.

 

وأعرب المستشار أشرف عيسى – في بيان له مساء اليوم – عن تقديره لرئيس وأعضاء اللجنة الرئاسية المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر، على ثقتهم في شخصه وتمسكهم باستمراره في العمل كأمين عام للجنة، مشيرا إلى أنه يخوض الانتخابات سعيا منه لخدمة قضاة مصر والعمل نحو تحقيق مطالبهم وتوحيد صفوفهم وتعزيز دور النادي.

 

وقال: "نظرا لرغبتي الصادقة في الترشح لمنصب رئيس نادي قضاة مصر، فقد تقدمت باعتذاري عن عدم الاستمرار في أداء مهام أمانة اللجنة الرئاسية للانتخابات، إيمانا مني بقدرتي على تحقيق تطلعات القضاة والعمل على الارتقاء بنادينا العريق، الذي يُمثل بالنسبة لي، كما لكم جميعا، بيت العدالة والحصن المنيع الذي يجمعنا تحت راية واحدة ويدافع عن قيم القضاء واستقلاله ومبادئه الراسخة".

 

وأضاف المستشار أشرف عيسى: "ومن هذا المنطلق، أتعهد أمامكم بالعمل بكل تفان وإخلاص لخدمة أعضاء النادي الكرام، والسعي نحو تحقيق مطالبهم وتوحيد صفوفهم، والعمل الدؤوب على تعزيز دور النادي كمؤسسة رائدة تُعلي من شأن القضاء المصري وتحمي استقلاله، داعيا الله أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير لنادينا العريق، وأن نواصل معا مسيرة العطاء والتقدم، مستمدين قوتنا من وحدتنا وتكاتفنا لتحقيق مستقبل مشرق لقضائنا الشامخ".

 

يشار إلى أن المستشار أشرف محمد السعيد عيسى، من مواليد عام 1962، وهو بدرجة رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ومنتدب رئيسا لمحكمة الجنايات الاقتصادية بالقاهرة.

 

وتدرج المستشار أشرف عيسى في العمل بمختلف المناصب القضائية بالنيابة العامة والقضاء، وسبق وأن انتُدب للعمل مساعدا للمدعي العام الاشتراكي، وكذا كعضو بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، كما انتُدب عضوا بالمكتب الفني لطعون جنح النقض، ويتمتع بخبرة تمتد على مدى 15 عاما في مجال التحكيم الدولي

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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