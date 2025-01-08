نظام البكالوريا المصرية، ننشر مواد الصف الأول الثانوي وفقا للنظام الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 06:50 مساءً - نظام البكالوريا المصرية، يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عبر محركات البحث المختلفة عن مواد الصف الأول الثانوي وفقا لنظام البكالوريا الجديد الذي أعلن عنه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم أمام مجلس الوزراء.

فقد استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نظام شهادة البكالوريا المصرية "بديل الثانوية العامة"، والمقرر تطبيقه على الطلاب الذين يدخلون الصف الأول الثانوى العام المقبل.

شهادة البكالوريا تتكون من مرحلتين “التمهيدية والرئيسية”

وحول هيكل شهادة البكالوريا المصرية، أوضح الوزير أنها تتكون من مرحلتين هما المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي).

هيكل النظام الجديد لـ شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة

وفيما يلي مواد المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي):

"بديل الثانوية العامة".. تفاصيل نظام شهادة البكالوريا المصرية الجديد.. يطبق على طلاب الصف الأول الثانوي العام المقبل.. وتقسيم المواد على عامين "بديل الثانوية العامة".. وزير التربية والتعليم يُقدّم عرضًا لنظام شهادة البكالوريا المصرية



مواد أساسية تشمل: التربية الدينية، اللغة العربية، التاريخ المصري، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الأولى.



مواد إضافية خارج المجموع: اللغة الأجنبية الثانية، البرمجة، وعلوم الحاسب.



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