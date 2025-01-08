مشاهير العرب - تامر حسني يوجه رسالة لـ هنا الزاهد بعد عرض أولى حلقات مسلسل «إقامة جبرية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 05:47 مساءً - وجه الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» رسالة دعم للنجمة هنا الزاهد، اليوم الأربعاء، وذلك بالتزامن مع عرض مسلسلها الجديد «إقامة جبرية» من خلال منصة WATCH IT الرقمية.

وفي هذا السياق، شارك تامر حسني صورة عبر حسابه على «إنستجرام»، موجها رسالته لها قائلا: «مليون مبروك يا أجمل هنا المسلسل شكله هيكسر الدنيا ودورك مختلف جدا وبرافو على جرائتك في تقديم عمل درامي مختلف كدة».

وأضاف تامر حسني: «يلا كله يركز مع مسلسل هنا هتتفاجئوا بجد وهتسقفولها وألف مبروك لكل النجوم الكبار أبطال وصناع المسلسل».

تفاصيل الحلقة الأولى والثانية من مسلسل إقامة جبرية

بدأت الحلقة الأولى لمسلسل إقامة جبرية بفلاش باك لـ «سلمى» التي تجسد دورها الفنانة هنا الزاهد، بعد تعرض زوجها «سيف ــ أحمد حاتم «لحادث سير، وبدأت التحقيقات معها لكشف ملابسات ذلك الحادث، وتداولت الأحداث وكشفت عن وجود خلافات بين سلمى وسيف، وطلبت منه الطلاق قبل وفاته بسبب غيرته المتتالية عليها وشكوكه بها.

الأمر الذي نتج عنه مشكلات متتالية، وطلب منها السماح بفرصة أخيرة للتغيير ولكنها رفضت، وبعد رفضها اختار الانتحار بعد فشل محاولاته الرجوع، واعترفت سلمي خلال التحقيقات، بأنها السبب في انتحار زوجها سيف.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

ويشارك في مسلسل إقامة جبرية بجانب هنا الزاهد عدد من النجوم الفن أبرزهم «محمد الشرنوبي، صابرين، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمود البزاوي، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وضيف الشرف أحمد حاتم، وأخرين من نجوم الفن، والعمل ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.