مشاهير العرب - حسن مالك ينضم لقائمة أبطال مسلسل «ساعته وتاريخه» الموسم الثاني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 05:47 مساءً - ينتظر الفنان حسن مالك في عرض حلقته ضمن مسلسل «ساعته وتاريخه» الموسم الثاني الذي يناقش ما يقارب 26 قضية واقعية في حلقات منفصلة، وفي كل قضية يتم التعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

شارك في بطولة مسلسل «ساعته وتاريخه» عدد من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب، الرؤية القانونية للمسلسل للمستشار بهاء المري والرؤية الفنية للمخرج عمرو سلامة.

وتبحث أحداث مسلسل ساعته وتاريخه في ملفات الجرائم التي شهدتها ساحات المحاكم ولكن بمعالجة درامية مختلفة.

القنوات الناقلة لـ مسلسل ساعته وتاريخه

تعرض حلقات مسلسل «ساعته وتاريخه» عبر القنوات والمنصات التالية:

- قناة DMC.

- DMC دراما.

- منصة WATCH IT الإلكترونية.

مواعيد عرض مسلسل «ساعته وتاريخه»

تذاع حلقات مسلسل «ساعته وتاريخه» يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة الـ10 مساء على قناة DMC، بينما تعرض عبر قناة DMC دراما في تمام الساعة 12 بعد منتصف اللي، وتكون الإعادة في تمام الساعة الـ5 مساء.

بينما تعرض حلقات مسلسل «ساعته وتاريخه» عبر منصة WATCH IT الإلكترونية قبل موعد عرضهما التلفزيوني، وذلك في تمام الساعة الـ9 مساء.

آخر أعمال حسن مالك

وكان آخر أعمال حسن مالك ظهوره كضيف خاص بمسلسل «مطعم الحبايب» وهو من بطولة شقيقه أحمد مالك، وعرض العمل ضمن مسلسلات الأوف سيزون 2024 وحقق نجاح فني وجماهيري كبير.

وشارك أحمد مالك في بطولة مسلسل مطعم الحبايب عدد من النجوم أبرزهم: هدى المفتي، بيومي فؤاد، وانتصار، وإسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وورشة سرد، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

أحداث مسلسل مطعم الحبايب

دارت أحداث مسلسل مطعم الحبايب، في إطار كوميدي، حول الشيف أبو المجد، «بيومي فؤاد» الذي ترك العمل في قناة فضائية شهيرة وقرر أن يفتح مطعما خاصا، يبدأ أبو المجد في البحث عن شيفات للعمل معه ويلتقي بـ صبحي «أحمد مالك» شاب يعمل على عربية «كبدة».

ويرفض صبحي، العمل في مطعم «أبو المجد» لأنه كان سيفتتح مطعمه الخاص، لكن بعدما يفشل في تحقيق حلمه يعود للعمل في «مطعم الحبايب» ويكون فريق عمل خاص.