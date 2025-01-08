مشاهير العرب - بعد تعرضه لحادث سير.. شيخ الأزهر يطمئن على الإعلامي محمد سعيد محفوظ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 06:06 مساءً - أكدت أماني سعيد محفوظ، شقيقة الإعلامي محمد سعيد محفوظ على سعادة شقيقها بالمكالمة التي تلقها من الأمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ليطمئن على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير بالأمس.

وكتبت أماني محفوظ عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تلقينا اتصالًا كريمًا من فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حيث تحدث بكل الحب والاهتمام مع د.محمد سعيد محفوظ ليطمئن على صحته ويدعو له بسرعة وتمام الشفا وهو ما كان له جميل الأثر على نفس شقيقي».

آخر تطورات الحالة الصحية لـ الإعلامي محمد سعيد محفوظ

وكشفت أماني شقيقة الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقها قائلة: «تم نقل الدكتور محمد سعيد محفوظ، إلى منزله، بناءً على رغبته، حيث أقوم برعايته، وأُجريت أمس له جراحة تجميلية في الجبهة والعين اليمنى، ويرتدي الآن قميصًا طبيًّا، حتى نستكمل فحوصات العمود الفقري».

وتابعت: محمد يشكر كل مَن يسأل عنه، كما يتوجه بشكر خاص إلى فريق عمل «ميدياتوبيا» الذي لم يفارقه منذ اللحظة الأولى، وقيادات وأسرة "المتحدة" الذين لم يتوقفوا عن متابعة الحالة، وكذلك كل أصدقائنا المخلصين الذين أسهموا في سرعة الإنقاذ بعد الحادث الأليم».

وفي وقت سابق كشفت أماني شقيقة ا الإعلامي محمد سعيد محفوظ عن تعرض شقيقها لحادث سير، وكتبت عبر الحساب الرسمي لـ شقيقها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تعرض شقيقي د.محمد سعيد محفوظ قبل فجر أمس لحادث مروع بسيارته على الطريق الدائري بسبب الظلام، ما أدى إلى فقدانه الوعي ونقله إلى المستشفى لإجراء جراحة في الوجه، وعلاج كسر في العمود الفقري وكدمات شديدة في الصدر وأنحاء متفرقة من الجسم، دعواتكم».