مشوار حياة الفنان حمدي غيث فى ذكرى ميلاده 101 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:35 صباحاً - حمدى غيث، فنان عملاق من الزمن الجميل، امتاز ببراعة واتقان فى الأداء، هو الشيخ بدار فى مسلسل ذئاب الجبل، وريتشارد قلب الأسد فى الناصر صلاح الدين، عرف بتقديم الأدوار التاريخية الصعبة وقدم أدوار الطيب والشرير، صاحب حنجرة جبلية وصوت جهورى، فنان شامل من طراز خاص لقب بغول المسرح، رحل عام 2006.



ولد الفنان محمود حمدي الحسيني غيث، الشهير بـ حمدي غيث، بقرية شلشلمون بمنيا القمح محافظة الشرقية فى مثل هذا اليوم 7 يناير عام 1924، والده هو أول عمدة مصرى متعلم في أوروبا، حيث سافر إلى لندن لكي يتعلم الطب، وقضى سنتين في جامعة "كمبريدج"، وعندما عاد في إجازة قامت الحرب العالمية الأولى، فلم يستطع العودة إلى لندن، ترك دراسة الطب وتولى العمودية في بلده، ولكنه لم يستمر كثيرا، حيث توفى شابا بينما كان ابنه حمدي في عامه السابع، وعبد الله في عامه الأول الذى اصبح الممثل عبد الله غيث فيما بعد،

الفنان حمدى غيث

انتقل حمدى غيث للإقامة بالقاهرة مع والدته وأشقائه، حيث أقاموا في حي الحسين عند جدهم لأمهم، والذي كان أحد علماء الأزهر الشريف، والتحق حمدي بالمدارس هناك، تاركا العمودية لشقيقه الأكبر من أجل الدراسة والفن.

دراسة المسرح بباريس

بدأ حمدي غيث مشواره الفني بعد تركه الدراسة بكلية الحقوق، والدراسة بعدها بالمعهد العالي للتمثيل، وكان من بين طلبة أول دفعة تخرجت في هذا المعهد، ثم واصل دراساته المسرحية في باريس، وبعد عودته من فرنسا عمل مدرسا في المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم عمل بالإخراج المسرحي، حيث أخرج عددا من المسرحيات، منها تحت الرماد ا "مأساة جميلة"، "أرض النفاق"، سقوط فرعون.

حمدى غيث ريتشارد قلب الأسد

عن هذه المرحلة من حياته يقول الفنان حمدى غيث: لم تستهوينى دراسة الحقوق وكنت أعمل أثناء دراستى بها ممثلا فى فرق الهواة، تخرجت من معهد التمثيل عام 1947 وكنت الدفعة الأولى وتضم هواة التمثيل الذين يعملون فى فرق الهواة من قبل التحاقهم بمعهد التمثيل، وضمت دفعتنا مجموعة ممتازة؛ منهم شكرى سرحان، فريد شوقى،عمر الحريرى،نعيمة وصفى،عبدالرحيم الزرقانى وأنا.

ثنائى حمدى وعبدالله غيث

الفنان حمدي غيث ممثل ومخرج مسرحي موهوب، كون مع شقيقه الفنان الراحل عبد الله غيث، ثنائيا سينمائيا وتلفزيونيا كان الأشهر فترة السبعينيات والثمانينيات ومطلع التسعينيات حتى وفاة الفنان عبد الله غيث، الذي أثر في نفسه كثيرا، وانعكس ذلك على حالته النفسية والصحية حتى فارق الحياة عام 2006 عن عمر 82 عاما.

من الشخصيات البارزة التي أداها ببراعة الفنان الراحل حمدي غيث فى الدراما وظلت حتى اليوم عالقة في عقول المشاهد على مدار أجيال أدائه ببراعة دور وزير المعارف فى مسلسل " الأيام" عن قصة الدكتور طه حسين، ودور الشيخ بدار في مسلسل "ذئاب الجبل"، والشيخ إبراهيم في مسلسل "خالتي صفية والدير" و"عباس الضو" في الجزء الثاني من مسلسل المال والبنون مكملا للدور الذى بدأه شقيقه عبد الله غيث ورحل قبل استكماله إلى جانب أدوار تلفزيونية عديدة فى زيزينيا، الفرسان وغيرها.

نقيب الممثلين أكثر من دورة

فى السينما قدم حمدى غيث قدم أكثر من ستين فيلما تنوعت أدواره فيها بين المتسلط والفتوة والجبار والأب الطيب منها: حارة برجوان، أرض الخوف، التوت والنبوت، الناصر صلاح الدين، الرسالة، وإلى جانب الإخراج والتمثيل عمل الفنان حمدى غيث استاذا بأكاديمية الفنون وتخرج على يديه أجيالا عديدة، وانتخب نقيبا للممثلين لعدة دورات، كما عمل ممثلا فى مسارح التليفزيون، وأشرف على المسرح الحديث، وكذلك مديرًا للمسرح القومي، ووكيل وزارة شؤون الثقافة الجماهيرية، ومدير للإدارة الثقافية والمهرجانات.

الفنان حمدى غيث فى دور تلفزيوني

كرمت الدولة الفنان حمدى غيث على مشواره المسرحى فحصل على جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 1985 وشهادة تقدير في عيد الفن عام 1978، وأيضا جائزة الدولة التقديرية في المسرح ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.

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