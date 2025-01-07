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يروج للتدخين وتعاطي المخدرات، انتقادات بالجملة لمسلسل نقطة سودة - أخبار كلمتك

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يروج للتدخين وتعاطي المخدرات، انتقادات بالجملة لمسلسل نقطة سودة - أخبار كلمتك

يروج للتدخين وتعاطي المخدرات، انتقادات بالجملة لمسلسل نقطة سودة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:35 صباحاً - مسلسل نقطة سودة، وجه عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي توجيه الانتقادات لصناع مسلسل نقطة سودة تزامنًا مع عرضه، وكانت آخر هذه الانتقادات حول تقديمه مشاهد التدخين وتعاطي مخدرات بشكل يبدو متساهلًا أو مروجًا لها. 

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وهذه الانتقادات تمحورت حول أن هذه المشاهد تعزز سلوكيات سلبية قد تؤدي إلى شعور المشاهد بأن المخدرات تمنح القوة، وأن تدخين السجائر يحقق الارتياح، واعتبر المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المسلسل كان يمكن أن يقدم رسائل أكثر مسؤولية في معالجة هذه القضايا، بدلًا من تصويرها بشكل قد يبدو جذابًا أو طبيعيًّا وغير ضار إلى درجة أن علي “أحمد مجدي” المصاب بسرطان الرئة في المسلسل لم يفكر في التوقف عن التدخين بل أدخل نفسه في دائرة المخدرات طواعية حتى تمنحه الشجاعة والقوة والقدرة على المواجهة.

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انتقادات سابقة لمسلسل نقطة سودة

وسبق وأن طال العمل كثير من الانتقادات من قبل الجمهور المتابع لأحداثه، ويعتبر توجيه انتقاد “المبالغة في الغموض” كان أكثر الانتقادات التي تم توجيهها للعمل الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم في بطولته، حيث أن العمل منذ بدايته ويشهد قدرًا كبيرًا من الغموض الذي اعتبره البعض مبالغ به وكان من الممكن موازنة حدته ليكون مقنعًا وألا تحمل كل الحلقات كل هذا القدر من التشويق.

وبالإضافة إلى ما سبق فقد وجه المتابعون للعمل انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للظهور المثالي بصورة دائمة للشكل الخارجي للفنانة سارة سلامة خلال المسلسل، وتساءل الكثيرون عن سر حرص سارة على الظهور بماكياج كامل وبأبهى حلة حتى وإن كانت لا تزال مستيقظة من نومها وهو ما اعتبره المتابعون “سقطة” وكان من الممكن للمخرج السيطرة عليها.

ومن الانتقادات الأخرى للعمل أن كل شخصياته سامة وتكيد لبعضها البعض بالرغم من أنهم من عائلة واحدة ولا يوجد شخص واحد يكن لغيره الخير بصورة اعتبرها البعض “مبالغة”، إلى درجة أن الابنة تضع السم للأم وأن الأخ يقع في غرام زوجة شقيقه وأن الشقيقة تحب زوج شقيقتها.

موعد حلقات مسلسل نقطة سودة 

وفيما يتعلق بـ موعد حلقات مسلسل نقطة سودة فإنه يعرض على قناة mbc مصر من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة ٩ مساء بتوقيت القاهرة، كما تعرض الحلقات مجانا وللمشتركين على منصة شاهد من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة ٩ بتوقيت القاهرة.

شخصيات أبطال مسلسل نقطة سودة

 وتدور أحداث العمل حول عائلة السيوفي، وتقدم الفنانة ناهد السباعي في المسلسل شخصية منال السيوفي، وتسعى خلال أحداث المسلسل للانتقام وتشعر دومًا أنه لا يوجد أحد يحبها خاصة والدتها وشقيقها الذي يقسو عليها، أما أحمد فهمي فيقدم شخصية عمر السيوفي، ويقدم الفنان أحمد بدير شخصية مختار السيوفي الذي يواجه العديد من التحديات للحفاظ على عائلته وشركته.

أما سماح أنور فتجسد شخصية سميرة وهي تسعى للانتقام من مختار الذي يجسد شخصيته الفنان “أحمد بدير”، ويقدم نضال الشافعي شخصية صلاح الذي يسعى لاكتساب حب الجميع كما أنه يتمنى أن تتدمر عائلة السيوفي التي ينتمي لها عمر “أحمد فهمي” ومنال “ناهد السباعي”، بينما تقدم الفنانة سارة سلامة شخصية فيروز منتصر وهي شخصية طموحة ومتطلعة، أما أحمد مجدي فيقدم شخصية علي السيوفي وهو شخصية جبانة تخشى المواجهة ولكنه مع الوقت يتحول.

أبطال مسلسل نقطة سودة

 يشارك في مسلسل “نقطة سودة” نخبة من الفنانين، على رأسهم: أحمد فهمي، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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