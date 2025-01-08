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مشاهير العرب - أحدث ظهور يضع درة في صدارة التريند لهذا السبب «صور» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أحدث ظهور يضع درة في صدارة التريند لهذا السبب «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحدث ظهور يضع درة في صدارة التريند لهذا السبب «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 05:07 مساءً - احتل اسم الفنانة درة، مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما شاركت أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ولفتت درة، أنظار عدد كبير من المتابعين بنحافتها في الفترة الأخيرة مع الإطلالة السوداء المميزة وشعر منسدل لها رفقة كلبها، الأمر الذي تفاعل معه محبوها بالتعليقات الإيجابية.

درة في أحدث ظهور

ومن ناحية أخرى، يعتبر عام 2024 بالنسبة لدرة عام الحظ، حيث عرض لها فيلم «وين صرنا» مؤخرا، الذي شاركت من خلاله ضمن أفلام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

تفاصيل فيلم وين صرنا

فيلم "وين صرنا!" أخرجته وأنتجته النجمة درة في أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد 3 أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

فيلم وين صرنا لـ درة

وسبق، وكشفت الفنانة درة عن الصعوبات التي واجهتها أثناء تصوير فيلمها «وين صرنا»، الذي تخوض من خلاله التجربة الإخراجية الأولى لها في عالم السينما.

وأضافت: أن من أبرز الصعوبات التي اعترضتني كانت استحالة إعادة تصوير أي مشهد، كما يحدث في الأفلام الروائية، بسبب تتابع الأحداث بشكل سريع والقصف المتواصل على القطاع، بالإضافة إلى إغلاق المعابر، مما حال دون القدرة على التعديل أو إعادة المشاهد في حال حدوث خطأ تقني”.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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