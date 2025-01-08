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إريك شيل رابع مدرب لمنتخب نيجيريا في آخر 12 شهرا - أخبار كلمتك

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إريك شيل رابع مدرب لمنتخب نيجيريا في آخر 12 شهرا - أخبار كلمتك

إريك شيل رابع مدرب لمنتخب نيجيريا في آخر 12 شهرا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 04:56 مساءً - أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم، عن تعيين إريك شيل مدربا للمنتخب الأول في خطوة تمثل أحدث تعيين لسلسلة من المدربين، حيث يواجه المنتخب النيجيري خطر عدم التأهل إلى كأس العالم 2026.

أرقام إريك شيل مدرب نيجيريا الجديد 

وذكر الاتحاد النيجيري لكرة القدم أن لجنته التنفيذية قررت تعيين شيل، الذي لديه خبرة دولية بعدما تولى تدريب منتخب مالي من عام 2022 حتى العام الماضي.

ويتولى شيل، 47 عاما، تدريب فريق حصد 3 نقاط فقط من 4 مباريات بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويلتقي منتخب نيجيريا مع رواندا وزيمبابوي في مارس لمقبل.

وكانت آخر مرة تأهل فيها الفريق لنهائيات كأس العالم في نسخة 2018.

وبذلك يصبح شيل المدرب الرابع لمنتخب نيجيريا في آخر 12 شهرا، بعد جوزيه بيسيرو، الذي رحل بنهاية عقده في فبراير الماضي، وجاء بعده فينيدي جورج، لاعب المنتخب النيجيري السابق، الذي استقال من منصبه بعد مباراتين، قبل أن يتولى أوجوستين إيجوافون، المدير التقني، تدريب المنتخب.

شيل رابع مدرب لمنتخب نيجيريا في آخر عام

وأعلن الاتحاد النيجيري تولي الألماني برونو لاباديا تدريب المنتخب في سبتمبر الماضي ولكنه رفض المهمة.

وقال لاباديا إنه رفض تدريب المنتخب النيجيري لأنه لم يكن قادرا على زيارة نيجيريا قبل الإعلان الرسمي عن توليه تدريب الفريق.

وذكر الاتحاد النيجيري أن هناك خلافا حدث يتعلق بالضرائب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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