"صحيفة يونانية" تشيد بالقمة المصرية القبرصية اليونانية العاشرة بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 04:56 مساءً - أكدت صحيفة "كاثمريني" اليونانية أن القمة الثلاثية العاشرة بين مصر واليونان وقبرص تعرض جبهة موحدة تهدف إلى معالجة التحديات الرئيسية في مجالات الطاقة والسياسة والأمن.

قمة مصر واليونان وقبرص جبهة موحدة لمعالجة التحديات

وذكرت الصحيفة أن القمة، التي تجمع زعماء ثلاث دول رئيسية في البحر الأبيض المتوسط، تركز على ترسيخ تعاون إقليمي أعمق، وخاصة في مجالي الطاقة والأمن.

وقالت إن القمة تعقد على أساس التوافق المتزايد بين الدول الثلاث، والذي تعزز بشكل أكبر من خلال الزيارة اليونان المشتركة للقاهرة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مارس 2024، أثناء توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ويشير هذا الاجتماع في القاهرة إلى توسيع الجهود الدبلوماسية بين مصر واليونان وقبرص ويستعرض جبهة موحدة تهدف إلى معالجة التحديات الرئيسية في مجال الطاقة والسياسة والأمن.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول

وبحسب الصحيفة، ستركز المناقشة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول، مع التركيز على أمن الطاقة، والأوضاع غير المستقرة في المنطقة.

وذكرت الصحيفة أن القمة تعقد في وقت من التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، مما يؤكد أهمية التحالف المتزايد بين اليونان ومصر وقبرص.

وقالت إنه بالنسبة لليونان، فإن هذا الحدث ليس مجرد لفتة دبلوماسية بل خطوة استراتيجية تعطي مكانة الدولة كلاعب حاسم في استقرار الطاقة والسياسة في المنطقة.

وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة سايبرس ميل القبرصية الضوء على القمة الثلاثية العاشرة التي تعقد اليوم الأربعاء بين مصر وقبرص واليونان، وكذلك القمة الحكومية الثانية بين قبرص ومصر، قائلة إن القمة الحكومية بين قبرص ومصر ستركز على مشاريع الأعمال المشتركة.

وقالت الصحيفة -في تعليق أوردته اليوم- إن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس قد وصل في وقت سابق من اليوم الأربعاء إلى القاهرة لحضور القمة.

وأضافت الصحيفة أن وفدي البلدين سيلتقيا قبل الاجتماع الثلاثي مع ميتسوتاكيس.

وفي هذا السياق نسبت الصحيفة إلى المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس قوله في تصريحات له إن الدول الثلاث ستوقع مذكرات تفاهم بشأن الرعاية الصحية وتطوير الموانئ وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلاقات الاستثمارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القمة الحكومية القبرصية المصرية الثانية التي تسبق القمة الثلاثية ستكون منتدى لمناقشة أحدث التطورات الإقليمية ومشاريع الاستثمار المشتركة في البنية التحتية والتجارة والتكنولوجيا والابتكار والسياحة، فضلا عن التعاون في مجال الطاقة، كما سيتم تناول موضوع الإخطار المبكر بالحوادث النووية والتعاون في مجال لوائح السلامة النووية والحماية من الإشعاع.

ومضت الصحيفة القبرصية تقول إنه يرافق خريستودوليديس في زيارته المتحدث باسم الحكومة كونستانتينوس ليتيمبيوتيس ووزير الخارجية كونستانتينوس كومبوس ونائبة وزير الشؤون الأوروبية مارلينا راونا ووزير الطاقة جورج باباناستاسيو ومستشار الأمن القومي تاسوس تسيونيس، وسفير قبرص في مصر بولي يوانو، ورئيس المكتب الدبلوماسي دوروس فينيزيس، وآخرون، وسيعود خريستودوليديس إلى قبرص بعد مأدبة عشاء يقيمها الرئيس السيسي له.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.