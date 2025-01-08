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الشرطة البريطانية تكشف سبب إخلاء شوارع وساحات في لندن - أخبار كلمتك

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الشرطة البريطانية تكشف سبب إخلاء شوارع وساحات في لندن - أخبار كلمتك

الشرطة البريطانية تكشف سبب إخلاء شوارع وساحات في لندن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 04:41 مساءً - أمرت شرطة العاصمة البريطانية لندن بإخلاء شارع ريجينت وساحة نيو بيرلينحتون وسط المدينة، وشرعت بتفتيش المنطقة والسيارات والحافلات بحثا عن قنبلة.

إخلاء شارع وساحة وسط لندن بسبب تهديد بوجود قنبلة

وكانت الشرطة البريطانية قد أمرت بإخلاء شارع وساحة وسط لندن بسبب تهديد بوجود قنبلة.

 بينما قالت وسائل إعلام بريطانية إنه تم إخلاء عدد من المباني والحافلات في وسط لندن لأسباب أمنية بحسب خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

 تساقط الثلوج الكثيفة طوال الليل

وتسببت الثلوج الكثيفة التي تساقطت طوال الليل في توقف حركة المطارات وإغلاق المدارج صباح الأحد الماضي، ووصل ارتفاع الثلوج إلى 16 بوصة في أجزاء من البلاد.

 توقف حركة المطارات في بريطانيا بسبب الثلوج

ودخلت المملكة المتحدة وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" في حالة من الفوضى الأسبوع الجاري بعد أن جلبت عاصفة قطبية ثلوجًا كثيفة وأمطارًا متجمدة وجليدًا أدى إلى إغلاق الطرق وتوقف السفر وانقطاع التيار الكهربائي.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات جديدة بشأن الطقس القاسي الذي يغطي مناطق ميدلاندز وويلز ومعظم شمال إنجلترا.

 إغلاق مدارج مطارا ليفربول وليدز برادفورد 

واضطر مطارا ليفربول وليدز برادفورد لإغلاق مدارجهما بسبب الظروف الجوية الثلجية، حسبما أعلنا على وسائل التواصل الاجتماعي.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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