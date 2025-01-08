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مشاهير العرب - «بتمسك التعبان تلفه على إيديها».. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف مفاجأة عنها - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «بتمسك التعبان تلفه على إيديها».. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف مفاجأة عنها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بتمسك التعبان تلفه على إيديها».. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف مفاجأة عنها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 04:47 مساءً - فجر شقيق ياسمين عبد العزيز، الفنان وائل عبد العزيز مفاجأة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مفاجأة عنها في طفولتها خلال الساعات القليللة الماضية، مشيرا إلى أنها كانت تحب الحيوانات، وخاصة الثعابين.

وائل عبد العزيز يكشف عن حب شقيقته للثعابين

وفي هذا السياق، شارك وائل عبد العزيز، مقطع فيديو عبر حسابه على «فيسبوك» يكشف عن حب شقيقته للثعابين، قائلا: «كنت بجيب لها في البيت واحنا صغيرين كل أنواع الحيوانات في البيت كلب قطه سلحفه، الثعبان ده كانت تقعد تلفه علي ايديها».

وأضاف: «ومره شافت أرنب مامه بتسلقه افتكرته قطه وقعدت تعيط بالساعات وعمرها ما اكلته، ومره كانت بتصور في بلد اروبي في بدايتها و ماشيا بتتفسح واحد جاي قدمها معاه شامبانزي ساب كل الناس وجري اترمي في حضنها عشان كده بتحبهم».

كما تابع: «جبت صقر وبغبغانات وعصافير وحربايه وسحليه ومره اخويا اصطاد غراب وجابه ابويا طرده من البيت قاله داخل عليا بغراب، احنا كان ناقص ندخل البيت بفيل والله».

ياسمين عبد العزيز

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

ومن ناحية آخرى، تواصل ياسمين عبد العزيز تصوير أحدث أعمالها الدرامية «وتقابل حبيب» الذي يسجل التعاون الثاني بينها وبين كريم فهمي، ومن المقرر عرضه خلال مارثون دراما رمضان 2025.

مسلسل وتقابل حبيب من بطولة الثنائي ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي ويشاركهما البطولة عدد من النجوم أبرزهم: خالد سليم، نيكول سابا، محمود ياسين جونيور، بسنت شوقي، انوشكا، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

وينتمي مسلسل وتقابل حبيب إلى نوعية مسلسلات الـ 30 حلقة، ومن المقرر ا تدور أحداثه في في إطار الدراما الاجتماعية الرومانسية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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