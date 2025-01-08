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قبل ظهورها في الحلقات الجديدة، ياسمينا العبد تنشر كواليس مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

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قبل ظهورها في الحلقات الجديدة، ياسمينا العبد تنشر كواليس مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

قبل ظهورها في الحلقات الجديدة، ياسمينا العبد تنشر كواليس مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 04:40 مساءً - كشفت الفنانة الشابة ياسمينا العبد عن صور حصرية من كواليس الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع ظهورها في حلقة اليوم من المسلسل.

وتجسد ياسمينا في المسلسل شخصية شيماء، الفتاة الشعبية التي تتشابك حياتها مع عائلة إبراهيم، الذي يؤدي دوره النجم ماجد الكدواني. 

وظهرت ياسمينا في الصور إلى جانب نجوم العمل، ومنهم ماجد الكدواني، طه الدسوقي، سما إبراهيم، رنا رئيس، والمخرج أحمد الجندي.  

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مسلسل موضوع عائلي ٣

يعرض مسلسل موضوع عائلي ٣ حصريًا على منصة شاهد الإلكترونية، وهو من بطولة ماجد الكدواني، طه الدسوقي، رنا رئيس، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، محمد رضوان. كتب العمل الثنائي محمد عز الدين وكريم يوسف، وأخرجه أحمد الجندي.  

مشاركة ياسمينا العبد في مسلسل ساعته وتاريخه

وعلى صعيد آخر، ظهرت ياسمينا في حلقة منفصلة بعنوان "تفتيش مفاجئ" ضمن مسلسل ساعته وتاريخه. تدور أحداث الحلقة حول قضية الابتزاز الإلكتروني، ويشارك في العمل عدد كبير من النجوم، من بينهم أحمد داش، ياسمينا العبد، خالد كمال، أحمد أمين، مايان السيد، وغيرهم، والمسلسل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.  

أحدث أعمال ياسمينا العبد

وعرض لياسمينا العبد فيلم سكر ٢ في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، والفيلم يضم عدد كبير من الأبطال، ومن أبرزهم: ماجدة زكي، حلا الترك، ريهام الشنواني، معتز هشام، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج تامر المهدي، وتدور أحداثه في إطار موسيقي استعراضي.  

وتشارك ياسمينا في مسلسل لام شمسية، والمقرر عرضه في موسم رمضان ٢٠٢٥، ويضم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم: أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي.  

كما شاركت في مسلسل البحث عن علا ٢، الذي عرض على منصة نتفليكس، وقدمت ياسمينا شخصية زينة صديقة نادية والتي تساعد علا في الترويج لمشروعها second chance.  

ويضم مسلسل البحث عن علا ٢ عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: هند صبري، ياسمينا العبد، سوسن بدر، ظافر العابدين، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.  

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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