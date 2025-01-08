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بلينكن: حميدتي ارتكب فظائع ممنهجة ضد الشعب السوداني - أخبار كلمتك

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بلينكن: حميدتي ارتكب فظائع ممنهجة ضد الشعب السوداني - أخبار كلمتك

بلينكن: حميدتي ارتكب فظائع ممنهجة ضد الشعب السوداني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 12:00 مساءً - جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب السوداني، قائلًا: "نحن ملتزمون بمساعدة الشعب السوداني في تحقيق تطلعاته نحو مستقبل ديمقراطي سلمي وشامل، ولهذا السبب، خصصنا في ديسمبر، 30 مليون دولار لدعم المجتمع المدني السوداني".

عقوبات جديدة مرتبطة بالسودان

جاء ذلك في تعقيب من بلينكن على أحدث عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية بشأن السودان والتي استهدفت قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وأظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أصدرت أمس، الثلاثاء، عقوبات جديدة مرتبطة بالسودان استهدفت فيها قائد ميليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

 الفظائع الممنهجة التي ارتكبت ضد الشعب السوداني

وقال بلينكن، في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء: إن العقوبات الأمريكية "تشمل حميدتي لدوره في الفظائع الممنهجة التي ارتكبت ضد الشعب السوداني، وتشمل أيضًا سبع شركات تابعة لقوات الدعم السريع..وشخصًا آخر متورط في تأمين الأسلحة لهذه القوات".

وأوضح بلينكن أن هذه العقوبات تجعل حميدتي وأفراد عائلته المباشرين غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن "حميدتي تجاهل الالتزامات الدولية، بما في ذلك إعلان جدة لحماية المدنيين" ومدونة السلوك لعام 2024 التي تعهدت بتبديد العوائق أمام مرور المساعدات الإنسانية ومنع جرائم الحرب".

اندلاع الصراع  في السودان خلال أبريل 2023 

ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الصراع الذي اندلع في السودان في أبريل 2023 تسبب في أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم حاليًّا، مضيفًا أن الصراع خلف 638 ألف سوداني يعانون من المجاعة، وأكثر من 30 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وعشرات الآلاف من القتلى.

وأوضحت  وزارة الخزانة الأمريكية أن "قائد قوات الدعم السريع يخضع للعقوبات بسبب قيادته لقوات الدعم السريع، إحدى القوى الرئيسية المشاركة في الحرب السودانية، والتي من خلال حملتها في دارفور والجزيرة ومناطق القتال الأخرى، ارتكبت قائمة طويلة من جرائم الحرب والفظائع الموثقة، بما في ذلك عمليات القتل بدوافع عرقية والعنف الجنسي كسلاح في الحرب".

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 

بالإضافة إلى ذلك، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على 7 شركات وفرد واحد لارتباطهم بقوات الدعم السريع، أبرزها شركة "كابيتال تاب القابضة" ومقرها الإمارات، لأنها "قدمت الأموال والأسلحة لقوات الدعم السريع".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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