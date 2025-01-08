زلزال عنيف يضرب إقليم تشينجهاي الصيني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 12:00 مساءً - أفاد المركز الصيني لشبكات الزلازل أنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب إقليم تشينجهاي الصيني.

هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

بالأمس؛ ضرب زلزال عنيف بقوة 7,1 درجة ضرب منطقة نائية في جبال الهيمالايا قرب جبل إيفرست، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنّ مركز الزلزال يقع على بُعد 93 كلم من لوبوش، المدينة النيبالية الواقعة على الحدود الجبلية مع التيبت في الصين، بينما أفاد مراسلو فرانس برس أنّ الكثير من المباني اهتزّت في كاتماندو الواقعة على بُعد أكثر من 200 كلم إلى الجنوب الشرقي.

زلزال قوته 6.9 درجة هز مدينة شيجاتسي

وكان تلفزيون الصين المركزي ذكر أن زلزالا قوته 6.9 درجة هز مدينة شيجاتسي في التبت اليوم.

الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات

وقال مركز شبكات الزلازل الصيني في إشعار منفصل إن الزلزال وقع في الساعة (0105 بتوقيت جرينتش) وكان على عمق 10 كيلومترات.

مقتل 36 شخصا على الأقل في زلزال التبت غربي الصين بعد الصين، زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب نيبال ووقوع قتلى وانهيارات

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.