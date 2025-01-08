«التعليم» تعلن تفاصيل مسابقة أوائل الطلبة للصف الثالث الثانوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 12:01 مساءً - مسابقة أوائل الطلبة للصف الثالث الثانوي.. أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية، بشأن مسابقة أوائل الطلبة للصف الثالث الثانوي العام، التي سيتم تنفيذها في المدارس الرسمية على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية.

طريقة تنفيذ مسابقة أوائل الطلبة للصف الثالث الثانوي

ويتم تنفيذ مسابقة أوائل الطلبة للصف الثالث الثانوي على مستوى كل إدارة تعليمية بين مدارس المرحلة الثانوية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام، ويتم تصعيد فريق من أفضل العناصر على مستوى الإدارة التعليمية لتمثيل الإدارة على مستوى المديرية.

مسابقة أوائل الطلبة للصف الثالث الثانوي

ويتم تقسيم المديريات التعليمية إلى خمس قطاعات على النحو التالي:

- القطاع الأول: والذي يشمل مديريات «القاهرة - الجيزة - القليوبية - المنوفية - الشرقية - الغربية»، وموعد التصفية من السبت 8 فبراير إلى الاثنين 10 من نفس الشهر، بمقر المركز الرئيسي للأنشطة الطلابية والتربوية بالعجوزة، على أن يتم استقبال الفرق مساء يوم 8 فبراير.

- القطاع الثاني: والذي يشمل مديريات «الإسكندرية - مطروح - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط»، التصفية من الاثنين 10 فبراير إلى الأربعاء 12 من نفس الشهر، بمقر المركز الرئيسي للأنشطة الطلابية والتربوية بالعجوزة.

- القطاع الثالث: والذي يشمل مديريات «الدقهلية - الإسماعيلية - بورسعيد - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء»، وموعد التصفية من السبت 15 فبراير إلى الاثنين 17 من نفس الشهر، بمقر الأنشطة الطلابية والتربوية بالعجوزة.

-القطاع الرابع: والذي يشمل مديريات بني سويف والمنيا وأسيوط والفيوم وسوهاج، وموعد التصفية من الإثنين 17 فبراير حتى 19 من نفس الشهر بمقر المركز الرئيسي للأنشطة الطلابية والتربوية بالعجوزة.

-القطاع الخامس: والذي يشمل مديريات «قنا - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد- البحر الأحمر»، وموعد التصفية من السبت 22 فبراير إلى الإثنين 24 من نفس الشهر، بمقر المركز الرئيسي للأنشطة الطلابية والتربوية بالعجوزة.

موعد التصفية النهائية لمسابقة أوائل الطلبة للصف الثالث الثانوي

وتجرى التصفية النهائية على النحو التالي:

- اليوم الأول: يوم الإثنين 24 فبراير، استقبال الفرق الفائزة من القطاعات الخمس السابقة مساء.

- تجرى التصفية النهائية لمدة يومين من الثلاثاء 25 فبراير إلى الأربعاء 26 من نفس الشهر.