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تعليمات أداء امتحانات الترم الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

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تعليمات أداء امتحانات الترم الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

تعليمات أداء امتحانات الترم الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 12:01 مساءً - امتحانات الترم الأول 2025.. أعلنت المديريات والإدارات التعليمية، عدة تعليمات وضوابط لأداء امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بها.

ضوابط عقد امتحانات الترم الأول 2025

وحددت مديريات وإدارات التربية والتعليم، ضوابط عقد امتحانات الترم الأول 2025، وهي كالتالي:

ضوابط عقد امتحانات الترم الأول 2025

- الحضور بالزي المدرسي.

- منع إرتداء أي زي مخالف بما لا يليق بالمظهر العام للطالب الملتزم.

- ارتداء الكمامة منعًا للعدوى من نزلات البرد في حالة التعرض لنزلات البرد.

- الحضور قبل بداية لجنة الامتحان بنصف ساعة.

- مراجعة الجداول يوميًّا للتأكد من المادة التى يتم أداء الامتحان فيها.

- ممنوع نهائيا اصطحاب التليفون المحمول فى الامتحان.

- عدم الخروج من اللجنة قبل نهاية الوقت المخصص حرصًا على مصلحتهم.

- استخدام القلم الأزرق الجاف فقط للإجابة على الأسئلة.

- عدم استخدام أى لون آخر أو كوريكتور حتى لا يتعرض الطالب لتحويل أوراقه للجنة خاصة.

ضوابط عقد امتحانات الترم الأول 2025

- الالتزام بإتباع التعليمات من المعلمين.

- التأكد من إجابة جميع الأسئلة والمراجعة الدقيقة قبل تسليم الورقة للملاحظ.

- الالتزام بالهدوء وعدم إثارة الشغب فى اللجان حرصًا على ضبط اللجان.

- كتابة بيانات الطالبة بمنتهى الدقة وفى المكان المخصص لذلك فقط.

- التأكيد من توقيع الملاحظين على ورقة إجابة الطالب.

- مغادرة المدرسة فورًا بعد انتهاء لجان الامتحانات مباشرة.

- ممنوع نهائيًا دخول أولياء الأمور المدرسة أثناء سير لجان الامتحانات لأى سبب من الأسباب.

موعد انطلاق امتحانات الترم الأول 2025

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث «الابتدائي - الإعدادي - الثانوي»، من يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 16 من نفس الشهر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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