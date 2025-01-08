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محافظ الجيزة يعتمد مخططات تفصيلية لعدد من القرى في أطفيح والصف وكرداسة - أخبار كلمتك

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محافظ الجيزة يعتمد مخططات تفصيلية لعدد من القرى في أطفيح والصف وكرداسة - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يعتمد مخططات تفصيلية لعدد من القرى في أطفيح والصف وكرداسة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 11:55 صباحاً - أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بإعتماد المخطط التفصيلي لقري البرمبل، المنيا، الشرفا، العطيات، أبو رواش بمراكز ومدن أطفيح والصف وكرداسة وذلك بعد الإطلاع على القانون 43/1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون البناء الموحد رقم 119/2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
 

وجاء قرار محافظ الجيزة استكمالًا لجهود إعداد واعتماد المخططات التفصيلية لكافة قطاعات المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية. 
 

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن اعتماد المخطط التفصيلي لعدد من قري مراكز ومدن أطفيح والصف وكرداسة يأتي تفعيلًا لجهود الدولة في سبيل سعيها لضبط عملية البناء وتنظيم العمران لمنع ظهور العشوائيات لاستكمال مخططات التطوير والتنمية.
 

وأكد محافظ الجيزة على أهمية المخططات التفصيلية في المساهمة بإحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية.
 

وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط والتنمية العمرانية مستقبلًا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030  . 
 

وشمل قرار محافظ الجيزة بأنه يعمل بالقرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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