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سمير عدلي يسبق بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار - أخبار كلمتك

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سمير عدلي يسبق بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار - أخبار كلمتك

سمير عدلي يسبق بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 12:00 مساءً - يسافر سمير عدلي المدير الإداري للنادي الأهلي، إلى كوت ديفوار اليوم الأربعاء، لبحث ترتيبات بعثة المارد الأحمر قبل مواجهة فريق استاد أبيدجان الإيفواري يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي غدا الخميس إلى كوت ديفوار برئاسة محمد الدماطي ‏عضو ‏المجلس،  حيث يقوم ‏بالتنسيق والترتيب ‏الكامل مع  محمد رمضان، ‏المدير الرياضي، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق ‏من سفر وإقامة وملاعب تدريب، ‏لمساعدة ‏الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق ‏أفضل النتائج في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت ‏القادم‎.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاهلي واستاد أبيدجان في السادسة مساء بتوقيت القاهرة. 

وتنقل شاشة قنوات بي أن سبورتس مباراة الأهلي واستاد أبيدجان بصفتها الناقل الحصري لمباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يهزم سموحة 

وفاز النادي الأهلي على سموحة بهدفين دون رد باستاد القاهرة أمس ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وسجل محمد مجدى أفشة لاعب الأهلي الهدف الأول في مرمى سموحة مع نهاية الشوط الأول. 

فيما أضاف إمام عاشور لاعب الأهلي الهدف الثاني في مرمى سموحة في الدقيقة 50.

وسجل وسام أبو علي هدفا  في مرمى سموحة بالدقيقة 26، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي خطأ على مهاجم الأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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