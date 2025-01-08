بدون محترفين، غيابات بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 06:45 مساءً - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق للسفر إلى كوت ديفوار لمواجهة فريق ستاد أبيدجان الإيفواري في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال إفريقيا.

وشهدت قائمة الأهلي لمواجهة ستاد أبيدجان غياب كافة اللاعبين الأجانب، حيث يغيب رضا سليم وأشرف داري ويحيى عطية الله بسبب الإصابة، وبيرسي تاو لاقتراب إعلان رحيله عن الفريق خلال الميركاتو الحالي، والتونسي علي معلول لعدم قيده في قائمة الفريق.

كما يغيب عن الأهلي في رحلة كوت ديفوار: محمود كهربا، عمر كمال عبد الواحد، حمزة علاء، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، محمد عبد الله.

قائمة الأهلي المسافرة لرحلة كوت ديفوار

وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش؛ دون راحة استعدادًا لمواجهة ستاد أبيدجان الإيفواري في الجولة ‏الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع الجهاز المعاون له لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالسفر، والترتيبات المتعلقة بالمباريات ‏القادمة.‏



وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال تدريبات بدنية متنوعة للفريق، بينما اكتفت مجموعة من اللاعبين بأداء تدريبات استشفائية في ‏الجيم، وفقًا للبرنامج التدريبي قبل السفر إلى كوت ديفوار.‏

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق ستاد أبيدجان الإيفواري يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الاهلي وستاد أبيدجان في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

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