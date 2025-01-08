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سليمان فرنجية ينسحب من ترشحه لرئاسة لبنان ويؤكد دعمه لقائد الجيش - أخبار كلمتك

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سليمان فرنجية ينسحب من ترشحه لرئاسة لبنان ويؤكد دعمه لقائد الجيش - أخبار كلمتك

سليمان فرنجية ينسحب من ترشحه لرئاسة لبنان ويؤكد دعمه لقائد الجيش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 06:50 مساءً - أعلن رئيس تيار "المردة" في لبنان سليمان فرنجية، مساء اليوم الأربعاء، انسحابه من سباق الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، المقرر انتخابه غدًا الخميس.

سليمان فرنجية ينسحب من الترشح لرئاسة الجمهورية

وأكد فرنجية، في بيان نشره عبر صفحته على "إكس" دعمه لقائد الجيش العماد جوزيف عون، مشيرًا إلى أن ترشحه لم يكن يومًا العائق أمام عملية الانتخاب.

وتابع: "أشكر كل من اقترع لي، فإنني - وانسجامًا مع ما كنت قد أعلنته في مواقف سابقة - داعم للعماد جوزيف عون الذي يتمتع بمواصفات تحفظ موقع الرئاسة الأولى. إنني أتمنى للمجلس النيابي التوفيق في عملية الانتخاب، وللوطن أن يجتاز هذه المرحلة بالوحدة، والوعي، والمسؤولية".

أبرز الأسماء المرشحة لرئاسة لبنان

وجوزيف عون،  يعد أبرز الأسماء المرشحة لرئاسة البلاد، ويحظى بدعم جهات داخلية وخارجية عديدة، إلا أن ترشيحه يواجه اعتراضًا من "التيار الوطني الحر".

ويبرز اسم وزير المالية السابق جهاد أزعور كمرشح توافقي محتمل، حيث يحظى بدعم المعارضة و"التيار الوطني الحر"، وسط تقارير تشير إلى توافق جديد حول اسمه.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، صرح، اليوم الأربعاء، أنه، للمرة الأولى، سيكون لدى لبنان، غدًا، رئيس جديد للجمهورية.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن ميقاتي قوله، "اليوم وللمرة الأولى، منذ الفراغ في سدة الرئاسة، أشعر بالسرور لأنه، بإذن الله، سيكون لدينا، غدًا، رئيس جديد للجمهورية".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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