الشرطة البريطانية تزيل الحواجز الأمنية بعد إنذار أمني خاطئ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 05:56 مساءً - أنهت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، التعامل مع تهديد أمني وسط العاصمة لندن.

الشرطة البريطانية تنهي التعامل مع تهديد أمني

وتمت إزالة الحواجز الأمنية وفتحت الطرقات والشوارع وعادت الحياة إلى طبيعتها، وفق مراسلة "العربية/الحدث".

إنذار أمني خاطئ في مستشفى بلندن يربك العاصمة البريطانية

وأتى ذلك بعدما فرضت الشرطة بوقت سابق اليوم الأربعاء، طوقًا أمنيًا وسط لندن للاشتباه في سيارة.

حيث أخلت شارع ريجنت وسط العاصمة، كما أغلقت وأخلت معظم الشوارع والمباني المؤدية لشارع ومربع هانوفر.

فيما سمع صوت انفجار وسط لندن، ولم تكشف الشرطة تفاصيل ما جرى.

إخلاء شارع وساحة وسط لندن بسبب تهديد بوجود قنبلة

وكانت الشرطة البريطانية قد أمرت بإخلاء شارع وساحة وسط لندن بسبب تهديد بوجود قنبلة، وشرعت بتفتيش المنطقة والسيارات والحافلات بحثا عن قنبلة.

بينما قالت وسائل إعلام بريطانية إنه تم إخلاء عدد من المباني والحافلات في وسط لندن لأسباب أمنية بحسب لقناة القاهرة الإخبارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.