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حكام مباراتي الأربعاء في الجولة السادسة عشر من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

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حكام مباراتي الأربعاء في الجولة السادسة عشر من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

حكام مباراتي الأربعاء في الجولة السادسة عشر من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 10:30 مساءً - دوري المحترفين، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباراتي غدا الأربعاء في الجولة السادسة عشر من دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين”.

وتقام غدا الأربعاء مباراتين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من دوري القسم الثاني، الأولى ستجمع فريقي طنطا وديروط وتنطلق أحداثها في الثانية والنصف ظهرا، ويستضيفها ملعب طنطا

أما المباراة الثانية فتجمع فريقي كهرباء الإسماعيلية وبترول أسيوط، وتقام على ملعب الأول بالإسماعيلية 

حكام مباراة طنطا وديروط

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حكام مباراة كهرباء الإسماعيلية وبترول أسيوط 

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نتائج مباريات الجولة الـ 15 من دوري المحترفين

المقاولون العرب ضد لافيينا 1-0

 المنصورة ضد بروكسى 0-0

منتخب السويس ضد طنطا 0-0

الداخلية ضد القناة 0-0

المصرية للاتصالات ضد كهرباء الإسماعيلية 3-2 

بلدية المحلة ضد أبو قير للأسمدة 1-1

 سبورتينج ضد الترسانة 0-1  

 أسوان ضد راية 1-1  

 ديروط ضد وادي دجلة 0-2  

 بترول أسيوط ضد السكة الحديد 0-3  

 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025. 

وتتكونمسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب. 

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب". 

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

 

 

 

 


 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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