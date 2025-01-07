مشاهير العرب - بعد طلاقها.. بتول الحداد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 01:46 صباحاً - لفتت الفنانة بتول الحداد في أحدث ظهور لها بعد إعلانها انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المنتج الفني مصطفى الغازولي بعد زواج دام 5 أشهر.

وشاركت الحداد متابعيها وجمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورا لها من كواليس تصوير إحدى أعمالها الفنية.

وفي وقت سابق أعلنت بتول الحداد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» طلاقها من زوجها المنتج الفني مصطفى الغازولي وكتبت: «تم الانفصال رسميا بيني وبين زوجي السابق مصطفى الغزولي منذ فترة متمنية له التوفيق في حياته القادمة».

من هي الفنانة بتول الحداد

- الفنانة بتول الحداد تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج.

- الفنانة بتول الحداد بداية مشوارها الفني كان في فيلم فتاة المصنع عام 2014.

- بتول الحداد، هي فنانة شابة قدمت، الكثير من الأعمال الدرامية والسنيمائية في الفترة الأخيرة.

- بتول الحداد شاركت في مسلسل يونس ولد فضة مع عمرو سعد عام 2016.

- الفنانة بتول الحداد شاركت في مسلسل نسر الصعيد مع محمد رمضان عام 2018.

- الفنانة بتول الحداد شاركت عام 2023 في مسلسل جميلة مع ريهام حجاج.

آخر أعمال بتول الحداد

تألقت في ماراثون رمضان 2024 من خلال مسلسل صلة رحم بطولة الفنان إياد نصار وحقق العمل نجاح فني وجماهيري كبير.

مسلسل صلة رحم شارك في بطولته إلى جانب الفنان إياد نصار كل من وأسماء أبو اليزيد، وشارك فيه أيضًا كل من محمد جمعة، سلوى محمد علي، عابد عناني، بتول الحداد، صفاء جلال، وتأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.