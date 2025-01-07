المتحف اليوناني الروماني والحرب والحب "بين الفصول" بمجلة مصر المحروسة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 02:05 مساءً - صدر حديثا العدد الأسبوعي الجديد من المجلة الثقافية الإلكترونية "مصر المحروسة"، المعنية بالآداب والفنون، وتصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

مجلة مصر المحروسة

في مقال رئيس التحرير تكتب د. هويدا صالح، عن الحرب والحب في رواية "بين الفصول"، والتي تعد آخر أعمال الكاتبة البريطانية فرچينيا وولف، ونشرت بعد وفاتها عام 1941.

وتسلط الرواية الضوء على ظهور الفاشية وبوادر الحرب العالمية الثانية، ويجمع النقاد على أنها واحدة من أرقى وأعمق أعمال الكاتبة من الناحية الفنية، فهي بمثابة دعوة نقدية للتأمل في الأدوار الاجتماعية والفكرية للمرأة، وتأثيرها على قضايا جوهرية كالحرب والثقافة.

موضوعات مجلة مصر المحروسة

وفي باب "دراسات نقدية"، يكتب حاتم عبد الهادي عن الشاعر سالم شبانة، الملقب بشاعر البحر والصحراء في سيناء، ويعد واحدا من أبرز الشعراء الذين تركوا بصمة فريدة في الشعرية المصرية المعاصرة، حيث تتميز قصائده بمزيج خاص يجمع بين عبق الثقافة العربية والأجنبية، علاوة على ثقافته البدوية السيناوية المتفردة.

أما في باب "آثار" يكتب الدكتور حسين عبد البصير عن المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، أحد أقدم المتاحف في مصر، وتأسس عام 1892، ويعد تحفة فنية من الإبداع الإنساني، حيث لا يقتصر دوره على حفظ التاريخ، بل يقدم تجربة فنية متكاملة تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

ويعود الفضل في ذلك إلى أسلوب العرض المتحفي المميز، الذي يجمع بين جمال الماضي وتقنيات الحاضر بأسلوب يعكس عبقرية التصميم والإبداع.

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