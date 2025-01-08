مشاهير العرب - تفاصيل الحلقة 1 و 2 من مسلسل إقامة جبرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 01:56 مساءً - مسلسل إقامة جبرية .. عرضت مساء أمس الأربعاء الحلقة الأولى والثانية من مسلسل إقامة جبرية بطولة الفنانة هنا الزاهد، واستحوذ المسلسل على إعجاب الكثير من المتابعين ويعرض على منصة «Watch it».

تفاصيل الحلقة الأولى والثانية من مسلسل إقامة جبرية

بدأت الحلقة الأولى لمسلسل إقامة جبرية بفلاش باك لـ «سلمى» التي تجسد دورها الفنانة هنا الزاهد، بعد تعرض زوجها «سيف ــ أحمد حاتم «لحادث سير، وبدأت التحقيقات معها لكشف ملابسات ذلك الحادث، وتداولت الأحداث وكشفت عن وجود خلافات بين سلمى وسيف، وطلبت منه الطلاق قبل وفاته بسبب غيرته المتتالية عليها وشكوكه بها، الذي نتج عنه مشكلات متتالية، وطلب منها السماح بفرصة أخيرة للتغيير ولكنها رفضت، وبعد رفضها اختار الانتحار بعد فشل محاولاته الرجوع، واعترفت سلمي خلال التحقيقات، بأنها السبب في انتحار زوجها سيف.

شهد مسلسل إقامة جبرية الحلقة 2 تطورا جديدا في الأحداث حيث تذهب سلمى الى الطبيبة النفسية عايدة والتى تكتشف حقيقتها وأنها السبب الرئيسي في وفاة زوجها أحمد حاتم وأنه لم ينتحر بل قامت بالزج به من الشرفة.

كما تطرق مسلسل إقامة جبرية الحلقة 2 في أحداثه الى أن هنا الزاهد تكتشف أن عايدة تقوم بالتسجيل لها بهدف توريطها في جريمة القتل التي ارتكبتها في زوجها ممكن يدفعها إلى اتخاذ قرار ضدها.

موعد عرض مسلسل إقامة جبرية

ومن المقرر أن يكون موعد عرض مسلسل إقامة جبرية كل يوم أربع عبر منصة Watch it الرقمية

أحداث مسلسل إقامة جبرية

تدور أحداث مسلسل إقامة جبرية في إطار من الإثارة والتشويق، حول مجموعة من الأشخاص المحتجزين في مكان واحد وسط ظروف غامضة، مع تصاعد الأحداث وزيادة التوتر بين الشخصيات، تبدأ الأسرار بالانكشاف، ويعرض المسلسل في عشر حلقات.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

ويشارك في مسلسل إقامة جبرية بجانب هنا الزاهد عدد من النجوم الفن أبرزهم «محمد الشرنوبي، صابرين، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمود البزاوي، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وضيف الشرف أحمد حاتم، وأخرين من نجوم الفن، والعمل ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.