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السيسي: أتمنى اتفاق دولنا على حل القضية الفلسطينية على أساس الدولتين ووقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

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السيسي: أتمنى اتفاق دولنا على حل القضية الفلسطينية على أساس الدولتين ووقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

السيسي: أتمنى اتفاق دولنا على حل القضية الفلسطينية على أساس الدولتين ووقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 01:50 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة المصرية اليونانية القبرصية: “أتمنى اتفاق دولنا على ضرورة حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووقف إطلاق النار”.

وكان الرئيس السيسي افتتح القمة المصرية اليونانية القبرصية، التى تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس. 

ورحب الرئيس السيسي بكل من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس في ألية القمة العاشرة التى تجمع مصر وقبرص واليونان. 

وأكد الرئيس السيسي أن القمة شراكة راسخة لتعزيز الاستقرار بالمنطقة ومواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وانطلقت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية قمة مصرية يونانية قبرصية، تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس 

كما يعقد على هامش القمة المنتدى الاقتصادي المصري اليوناني القبرصي بمشاركة وزراء من الدول الثلاثة وممثلين عن شركات من الدول الثلاث.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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