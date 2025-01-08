بعد فوزه بذهبية.. رئيس الوزراء يشيد بـ «منتخب مصر» لسلاح سيف المبارزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 01:56 مساءً - وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، التهنئة لمنتخب مصر لسلاح سيف المبارزة على فوزه بذهبية الفرق خلال مشاركته في فعاليات كأس العالم للناشئين بسويسرا.

وأشاد بما تحقق من إنجازات خلال هذه المشاركة، كما تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة لوزير الشباب والرياضة على هذا الفوز المستحق لمنتخب مصر، متمنياً لهم دوام الفوز وتحقيق المزيد من المراكز المتقدمة ورفع اسم مصر وعلمها في العديد من المحافل العالمية.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.