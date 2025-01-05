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مشاهير العرب - بينهم أحمد عدوية.. أسماء المكرمين في يوم الثقافة بدار الأوبرا - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بينهم أحمد عدوية.. أسماء المكرمين في يوم الثقافة بدار الأوبرا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بينهم أحمد عدوية.. أسماء المكرمين في يوم الثقافة بدار الأوبرا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 03:11 مساءً - أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الأحد، عن تفاصيل يوم الثقافة، الذي سيقام لأول مرة، لافتة إلى بانه سيكون يومًا لتقدير رموز مصر الإبداعية، كما سيكون يومًا للوفاء لمن فقدناهم خلال عام 2024، وذلك بحضور أسرهم ومحبيهم.

موعد يوم الثقافة

ومن المقرر أن تقام احتفالية يوم الثقافة، يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 يناير الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ومن إخراج الفنان الكبير خالد جلال.

أسماء المكرمين في يوم الثقافة

وتتضمن احتفالية يوم الثقافية تكريم أسماء عدد من الرموز الفنية والثقافية الراحلة خلال 2024، والتي أثرت الساحة المصرية بأعمالها الخالدة.

بشير الديك

وجاء من بين الأسماء المكرمة: «الفنان حسن يوسف، الفنان مصطفى فهمي، الكاتب والمخرج بشير الديك، الفنان أحمد عدوية، الفنان نبيل الحلفاوي، الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة، الفنان صلاح السعدني، والفنان التشكيلي الكبير حلمي التوني».

يوم الثقافة

وفي وقت سابق، صرّح وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، خلال مؤتمر صحفي عُقد بالمجلس الأعلى للثقافة، أن الاحتفال بيوم الثقافة جاء ليكون مناسبة وطنية تكرم صُنّاع الهوية الثقافية المصرية، مشيرًا إلى أن هذا اليوم سيُعبر عن الثقافة بمعناها الأوسع والأشمل.

وأوضح الوزير أن اختيار النقابات الفنية ولجان المجلس الأعلى للثقافة للمكرمين تم بناءً على مسيرتهم المميزة وإسهاماتهم في ترسيخ الهوية الفكرية والإبداعية لمصر.

وزير الثقافة، أحمد فؤاد هنو

الاحتفال بيوم الثقافة

كما أشار إلى أن الدولة المصرية تهدف إلى أن يصبح يوم الثقافة تقليدًا سنويًا يُبرز إنجازات المتميزين من أبناء الوطن ويحتفي بالرموز الفكرية والإبداعية التي تركت أثرًا عظيمًا في تاريخ الثقافة المصرية.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الاحتفال بيوم الثقافة يمثل التزامًا بتقدير العطاء الثقافي وتوثيق الإرث الفني والفكري للأجيال القادمة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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