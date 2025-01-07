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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان2025.. دنيا سمير غانم تخوض السباق بـ «عايشة الدور» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان2025.. دنيا سمير غانم تخوض السباق بـ «عايشة الدور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان2025.. دنيا سمير غانم تخوض السباق بـ «عايشة الدور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 01:21 مساءً - دنيا سمير غانم.. تصدرت الفنانة دنيا سمير غانم، تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما كشفت عن خوضها الماراثون الرمضاني 2025 بمسلسل عايشة الدور.

مسلسل عايشة الدور لدنيا سمير غانم

ويعد مسلسل عايشة الدور، الذي تخوض به دنيا سمير غانم السباق الرمضاني 2025 ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، والمسلسل من إنتاج أحمد السبكي تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.

دنيا سمير غانم

مسرحية مكسرة الدنيا

يعرض حالياً للفنانة دنيا سمير غانم مسرحية مكسرة الدنيا والتي من المفترض، أن تضم مسرحية مكسرة الدنيا لـ دنيا سمير غانم عدد كبير من النجوم، أبرزهم، محمد ثروت، سامي مغاوري، وكرم عفيفي، وغيرهم.

دنيا سمير غانم

وتدور أحداث مسرحية «مكسرة الدنيا» حول، حلويات قائدة فريق السيرك القديم في المدينة البسيطة، التي تواجه تحدي حياتها إما أن تحقق نجاحًا غير مسبوق في عرضها الأخير أو يقوم مالك أرض السيرك بهدمه لبناء مبنى تجاري على أرض السيرك.

دنيا سمير غانم

آخر أعمال دنيا سمير غانم

ومن ناحية آخري، تواصل دنيا سمير غانم تصوير أحدث أعمالها في السينما التي تحمل اسم روكي الغلابة، ومن المقرر أن تجسد خلال أحداث الفيلم شخصية مختلفة وجديدة عليها، إذ تجسد شخصية بودى جارد للفنان محمد ممدوح تايسون الذى يقدم شخصية رجل أعمال كبير ويمران بمواقف كوميدية خلال أحداث الفيلم.

دنيا سمير غانم

أبطال فيلم روكي الغلابة

ويشارك في بطولة فيلم روكي الغلابة، بجانب دنيا سمير غانم، عدد من النجوم أبزهم: محمد ممدوح، الفنان محمد ثروت وعدد كبير من الفنانين، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكى.

دنيا سمير غانم

فيلم روكي الغلابة لدنيا سمير غانم

وانتهت مؤخرا دنيا سمير غانم من فيلم روكي الغلابة والذي يشاركها فيه البطولة مجموعة من نجوم الفن أبرزهم: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، وهو من إخراج أحمد الجندي وتأليف كريم يوسف.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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