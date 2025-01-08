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«أمين البحوث الإسلامية» يناقش الخطوات العملية للاستفادة من المشاريع العلمية والبحثية - أخبار كلمتك

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«أمين البحوث الإسلامية» يناقش الخطوات العملية للاستفادة من المشاريع العلمية والبحثية - أخبار كلمتك

«أمين البحوث الإسلامية» يناقش الخطوات العملية للاستفادة من المشاريع العلمية والبحثية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 01:16 مساءً - عقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، دكتور محمد الجندي اجتماعًا مع عدد من باحثي المجمع، لمناقشة الخطوات العملية في كيفية الاستفادة من جهود باحثي المجمع في تنفيذ عدد من المشاريع العلمية والبحثية خلال العام الجديد.

وقال الأمين العام خلال اللقاء إن خطة عمل المجمع التي تنبثق من الخطة الاستراتيجية للأزهر الشريف ورؤية الدولة المصرية 2030 تقتضي الاستفادة من القدرات العلمية والبحثية للباحثين خاصة في التعامل مع القضايا المجتمعية الشائكة والتغيرات المعاصرة لأجل طرح هذه القضايا، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من جميع الجهود المبذولة في معالجة القضايا المعاصرة التي تحقق رسالة الأزهر ورؤيته العلمية وتنعكس على الوعي العام المجتمعي.

كما ناقش الأمين العام مع الباحثين مجموعة من الأفكار العلمية والبحثية، إضافة إلى آلية العمل لسرعة إنجاز هذه الأعمال في ظل حاجة المجتمع المحلي والعالمي للإنتاج الفكري والعلمي للأزهر الشريف المعروف بمنهجه الوسطي فضلًا عن الثقة التي يحظى بها هذا الإنتاج لدى الكثيرين.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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