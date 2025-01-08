الرياضة - 01:26 - السيسي: القمة «المصرية القبرصية اليونانية» تجسد العلاقات التاريخية التي تجمع شعوبنا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 01:26 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن القمة الثلاثية تجسد العلاقات التاريخية التي تجمع شعوبنا.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر القمة المصرية القبرصية اليونانية: أن التعاون الاقتصادي بين دولنا يمثل خطوة استراتيجية حيوية ليس فقط من ناحية مساهمته في تعزيز النمو الاقتصادي وإنما أيضا باعتباره خطوة محورية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي الذي نطمح إليه.
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