وزير سابق يعلق على تضامن أبناء تعز في قضية مقتل سيف الشرعبي - أخبار كلمتك

علق وزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب فتح على تضامن أبناء تعز في قضية مقتل سيف الشرعبي .
وقال فتح : تبكينا البنت غدير الشرعبي..وهي تناشد ضمائر ابناء لتعز..لحث السلطة المحلية وجهازها العسكري والامني للقيام بواجبهم في القبض على قاتل والدها..وهو معروف..
واضاف : كونه يحمل رقم عسكري وينتمي لأحد ألوية تعز.
وتابع: وتم تهريبه بسيارة معروفة لكننا لعبير وامثالها في تعز نقول ابواق التواصل الاجتماعي المبررة للقتل والقتلة والمدافعة عن تقصير الاجهزة الامنية اصبحت تستخدم ارهاب الكلمة لتخويف الجميع..
واختتم: ورغم كل ذلك لن يسكت ابناء تعز ولن يخيفهم اي ارهاب الاتهامات المتعارف عليها..
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