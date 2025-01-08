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وزير سابق يعلق على تضامن أبناء تعز في قضية مقتل سيف الشرعبي - أخبار كلمتك

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وزير سابق يعلق على تضامن أبناء تعز في قضية مقتل سيف الشرعبي - أخبار كلمتك

وزير سابق يعلق على تضامن أبناء تعز في قضية مقتل سيف الشرعبي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 8 يناير 2025 01:17 مساءً - كلمتك/ خاص

علق وزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب فتح على تضامن أبناء تعز في قضية مقتل سيف الشرعبي .

وقال فتح : ‏تبكينا البنت غدير الشرعبي..وهي تناشد ضمائر ابناء لتعز..لحث السلطة المحلية وجهازها العسكري والامني للقيام بواجبهم في القبض على قاتل والدها..وهو معروف..

واضاف : كونه يحمل رقم عسكري وينتمي لأحد ألوية تعز.

وتابع: وتم تهريبه بسيارة معروفة لكننا لعبير وامثالها في تعز نقول ابواق التواصل الاجتماعي المبررة للقتل والقتلة والمدافعة عن تقصير الاجهزة الامنية اصبحت تستخدم ارهاب الكلمة لتخويف الجميع..

واختتم: ورغم كل ذلك لن يسكت ابناء تعز ولن يخيفهم اي ارهاب الاتهامات  المتعارف عليها..

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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