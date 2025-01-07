اتخذت السلطات الحوثية يوم أمس قرارا قضى بمنع استيراد مادة الدقيق الأبيض إلى ميناء الحديدة
وزعم الحوثيين بان القرار يهدف الى حماية المنتجات الوطنية حيث سيتم استيراد القمح ومن ثم يتم طحنه في اليمن
صدور قرار بمنع استيراد الدقيق عبر ميناء الحديدة - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 01:47 مساءً - كلمتك/خاص:
اتخذت السلطات الحوثية يوم أمس قرارا قضى بمنع استيراد مادة الدقيق الأبيض إلى ميناء الحديدة
اتخذت السلطات الحوثية يوم أمس قرارا قضى بمنع استيراد مادة الدقيق الأبيض إلى ميناء الحديدة
0 تعليق