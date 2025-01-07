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صدور قرار بمنع استيراد الدقيق عبر ميناء الحديدة - أخبار كلمتك

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صدور قرار بمنع استيراد الدقيق عبر ميناء الحديدة - أخبار كلمتك

صدور قرار بمنع استيراد الدقيق عبر ميناء الحديدة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 01:47 مساءً - كلمتك/خاص:

‏اتخذت السلطات الحوثية يوم أمس قرارا قضى بمنع استيراد مادة الدقيق الأبيض إلى ميناء الحديدة
وزعم الحوثيين بان القرار يهدف الى حماية المنتجات الوطنية حيث سيتم استيراد القمح ومن ثم يتم طحنه في اليمن 
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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