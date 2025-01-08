أسعار السمك اليوم في سوق العبور، انخفاض السبيط والمكرونة - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور، انخفاض السبيط والمكرونة - أخبار كلمتك

كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية" - أخبار كلمتك

كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية" - أخبار كلمتك

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

سعد يلتهم ليلى علوي، إجمالي إيرادات أفلام 2025 بعد أول أسبوع عرض بالسينمات - أخبار كلمتك

سعد يلتهم ليلى علوي، إجمالي إيرادات أفلام 2025 بعد أول أسبوع عرض بالسينمات - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الكانتلوب والبرتقال السكري - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الكانتلوب والبرتقال السكري - أخبار كلمتك

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

ماجد الكدواني في ورطة بسبب رانيا يوسف في أحدث حلقات مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

ماجد الكدواني في ورطة بسبب رانيا يوسف في أحدث حلقات مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

غارات أمريكية بريطانية على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي عمران والحديدة - أخبار كلمتك

غارات أمريكية بريطانية على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي عمران والحديدة - أخبار كلمتك

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

بالتة شعر، أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بالتة شعر، أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة - أخبار كلمتك

بالتة شعر، أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 01:35 مساءً - صدر حديثًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ديوان "بالتة شعر" للشاعر إبراهيم أبو سمرة، ضمن سلسلة إبداعات. 

ديوان بالتة شعر 

ويقع الديوان في 87 صفحة ويضم عددًا من القصائد الشعرية العامية.

ومن قصيدة "مفتتح الكلام":

من أصعب الأشياء 
إنك تكون شاعر
مكتوب عليك توصف عيون 
ما عشقتهاش 
تحلم بأحلام اللي ماتوا
في حلمهم م الخوف 
تكتب همومك شعر 
مكسور الحروف
مكسوف يا لحن بيتعزف صولو
قالوا....
وأنت لسه هناك! 
مستني بنت الجيران تنظر لها 
هفوة
أو حتى ترمي العيون
نظرة وفيها الشفا
تبقى لناس الدفى

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق