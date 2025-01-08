بالتة شعر، أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 01:35 مساءً - صدر حديثًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ديوان "بالتة شعر" للشاعر إبراهيم أبو سمرة، ضمن سلسلة إبداعات.

ديوان بالتة شعر

ويقع الديوان في 87 صفحة ويضم عددًا من القصائد الشعرية العامية.

ومن قصيدة "مفتتح الكلام":

من أصعب الأشياء

إنك تكون شاعر

مكتوب عليك توصف عيون

ما عشقتهاش

تحلم بأحلام اللي ماتوا

في حلمهم م الخوف

تكتب همومك شعر

مكسور الحروف

مكسوف يا لحن بيتعزف صولو

قالوا....

وأنت لسه هناك!

مستني بنت الجيران تنظر لها

هفوة

أو حتى ترمي العيون

نظرة وفيها الشفا

تبقى لناس الدفى

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