فرقة أغاني الشباب تحيي احتفالية يوم الثقافة المصرية على مسرح السامر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 01:35 مساءً - يشهد مسرح السامر بالعجوزة، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، حفلا فنيا بمناسبة يوم الثقافة المصرية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.

حفل فرقة أغاني الشباب

يحيي الحفل فرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب بقيادة المايسترو وائل عوض، وتقدم عددا من الأغنيات المصرية المعاصرة.

الحفل يقدم بالمجان ويقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويأتي ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة للاحتفال بيوم الثقافة المصرية في القاهرة والمحافظات.

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