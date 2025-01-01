مشاهير العرب - كزبرة يكشف كواليس لقائه مع مايكل أوين: وقفت معاه وقفة حلوة عشان ميحسش بالغربة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 02:41 مساءً - كزبرة.. تصدر الفنان أحمد بحر المعروف بـ كزبرةمنصات التواصل المختلفة خلال الساعات الماضية، بعدما كشف كواليس لقائه مع نجم كرة القدم مايكل أوين، الذي شارك كضيف شرف في فيلم الحريفة 2.

كزبرة يكشف كواليس لقائه مع مايكل أوين

حل الفنان كزبرة ضيف شرف مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة الذي يعرض على شاشة قنوات dmc، وأوضح خلال اللقاء، تفاصيل لقائه مع نجم كرة القدم مايكل أوين وقال: «مايكل أخويا، أخ ليا أجنبي، كان حاسس إنه في غربة هنا وقفت معاه وقفة حلوة، وبدأت أترجم له معا صحابي وأجيب له لغة الشارع».

وتابع كزبرة، مازحًا أنه نصح أوين بالعمل في مصر، قائلًا: «قلت له الحريفة خطوة حلوة ليك، خليك معانا».

آخر أعمال الفنان كزبرة

يذكر أن آخر أعمال كزبرة فيلم «الحريفة 2، وتدور أحداث فيلم «الحريفة» الجزء الأول، حول «ماجد» لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

أبطال فيلم الحريفة 2

يشارك في بطولة فيلم الحريفة 2، عددا من النجوم الشباب أبرزهم: نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، ومجدى بدر، نورين أبو سعدة، ودونا إما، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين وأحمد فهمي ونجم الكرة العالمي الإنجليزي مايكل أوين، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.