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الفنانة ألفت عمر تعلن وفاة والدها: مات أعظم الرجال - أخبار كلمتك

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الفنانة ألفت عمر تعلن وفاة والدها: مات أعظم الرجال - أخبار كلمتك

الفنانة ألفت عمر تعلن وفاة والدها: مات أعظم الرجال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 07:35 صباحاً - أعلنت الفنانة ألفت عمر، قبل قليل وفاة والدها، الذي مر بوعكة صحية شديدة، نتج عنها زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم.

وفاة والد الفنانة ألفت عمر

وقالت عبر صفحتها الشخصية بـ"فيس بوك": "مات أبي مات أعظم الرجال مع السلامة يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي".

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وكانت الفنانة ألفت عمر، طلب أمس الجمعة من جمهورها الدعاء لوالدها، الذي يمر بوعكة صحية شديدة، نتج عنها زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم، مشيرةً أنها تتمنى له التعافي في أقرب وقت.

وأمس الجمعة وجهت ألفت عمر عبر حسابها بـ"فيس بوك"، رسالة لجمهورها قائلة: “والله مكسوفه أفضل أزن عليكم كل شوية وأقولكم ادعو لبابا يقوم بالسلامة.. من الوعكة الكبيرة دي بس ماليش غيركم والنهاردة الجمعة يوم مبارك والدعوات فيه مستجابة”.

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وتابعت: "افتكروه في دعائكم ربنا يشفيه ويعافيه وجسمه يستجيب وثاني أكسيد الكربون يقل في الدم شفاء لا يغادر سقمًا.. ربنا يفرح قلبكم يا رب آمين".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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