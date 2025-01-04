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مشاهير العرب - دينا الشربيني: شخصيتي في «الهنا اللى أنا فيه» طيبة جدًا.. فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - دينا الشربيني: شخصيتي في «الهنا اللى أنا فيه» طيبة جدًا.. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دينا الشربيني: شخصيتي في «الهنا اللى أنا فيه» طيبة جدًا.. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 12:52 صباحاً - تمنت الفنانة دينا الشربيني أن ينال فيلم «الهنا اللي أنا فيه» اعجاب الجمهور وأن يستمتع المشاهدين باحداثه مثلما استمتع بتصويره.

وأضافت دينا الشربيني، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، في برنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أن شخصية «فوزية الفواذية» التي تجسدها ضمن أحداث فيلم «الهنا اللي انا فيه»، طيبة جدًا، ولم تحتاج مجهودًا كبيرًا في تجسيد شخصيتها.

وأوضحت دينا الشربيني، أنها ليست المرة الأولى التي تتعاون خلالها مع الفنانة ياسمين رئيس، بفيلم «الهنا اللي أنا فيه»، ولكن يعد هذا التعاون الأول مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، قائلة: «اتبسط جدًا لإني كان نفسي اشتغل معاه من زمان».

وكشفت دينا الشربيني، عن أصعب المشاهد التي واجهتها خلال تصوير فيلم «الهنا اللي أنا فيه»، قائلة: «كنا في الغردقة وكان يوم برد، وكلنا مبلولين في أكوا بارك، ده كان أصعب مشهد بالنسبة لي».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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