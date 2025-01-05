شركة قطار العاصمة تعلن تقليل وقت الانتظار بين القطارات الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 10:05 مساءً - أعلنت الصفحة الرسمية للشركة المشغلة للقطار الكهربائى، تقليل زمن التقاطر يوم الثلاثاء المقبل 7 يناير، لتسهيل انتقالات الأخوة الأقباط في يوم عيد الميلاد المجيد.

وأكدت الشركة أنه سيتوفر قطار كل ١٥ دقيقة، بالتناوب بين محطة بدر ومحطة مدينة الفنون والثقافة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.