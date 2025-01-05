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شركة قطار العاصمة تعلن تقليل وقت الانتظار بين القطارات الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

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شركة قطار العاصمة تعلن تقليل وقت الانتظار بين القطارات الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

شركة قطار العاصمة تعلن تقليل وقت الانتظار بين القطارات الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 10:05 مساءً - أعلنت الصفحة الرسمية للشركة المشغلة للقطار الكهربائى، تقليل زمن التقاطر  يوم الثلاثاء المقبل 7 يناير، لتسهيل انتقالات الأخوة الأقباط في يوم عيد الميلاد المجيد.  

وأكدت الشركة أنه سيتوفر قطار كل ١٥ دقيقة، بالتناوب بين محطة بدر ومحطة مدينة الفنون والثقافة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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