محافظو الجمهورية يشاركون الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد داخل الكنائس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 01:41 صباحاً - حرص عدد من محافظي الجمهورية، مساء اليوم /الإثنين/، على مشاركة الأخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد داخل الكنائس على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، وقاموا بتقديم التهنئة بهذه مناسبة.

ففي الفيوم، زار المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري، على رأس وفد من الأجهزة التنفيذية والشعبية والأمنية، الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية، وكاتدرائية الأنبا إبرام بدير العزب، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وخلال زيارة محافظ الفيوم، والوفد المرافق له، للكنيستين الكاثوليكية والإنجلية، التقى الأنبا توماس عدلي، مطران الفيوم والجيزة وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب فرانسيس وجدي راعي الكنيسة الكاثوليكية، والقس سمير يونان راعي الكنيسة الإنجيلية بالفيوم، والقس ميلاد معوض راعي كنيسة المسيح بالفيوم، وعددا من القساوسة ورعاة الكنائس.

عقب ذلك، زار المحافظ كاتدرائية الأنبا إبرام بدير العزب، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكان في استقبالهم الأنبا إبرام مطران الفيوم، ورئيس أديرتها، والقمص بولا عطية وكيل مطرانية الفيوم، والقمص بولا النقالوني وكيل المطرانية، والنائب أيمن شكري عضو مجلس النواب، وعدد من القساوسة ورعاة الكنائس.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه القلبية للإخوة الأقباط، مؤكدا أن المصريين جميعاً تجمعهم أواصر المحبة والأخوة منذ فجر التاريخ، لأنهم نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد وتحت سماء واحدة، كما تربطهم روابط الأخوة والوطنية ويجمعهم العمل معاً على تنمية واستقرار البلاد.

وقال إن "قوة وعبقرية الشعب المصري تظهر في تنوعه واختلافه، ونحن مع تنوعنا نستقبل الأعياد بالسعادة والفرح والمحبة وتبادل الزيارات".

ولفت إلى ما يحدث في مصر من إنجازات واستقرار ومشروعات تنموية عملاقة، بفضل مجهودات القيادة السياسية والحكومة، معرباً عن كامل سعادته لدفء المشاعر بين المسلمين والأقباط في كافة المناسبات، داعياً الله عز وجل أن يُديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار.

أما في الجيزة، قدم المحافظ عادل النجار التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال ترؤسه وفد المحافظة لمقر مطرانية الجيزة للأقباط، حيث كان في استقباله الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة وتوابعها.

وأعرب المحافظ عن سعادته لمشاركة الحضور وتهنئتهم، مشيرا إلى أن ما تشهده الدولة -ممثلة في عنصري الأمة- من ترابط وتحاب لهو الدعامة الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية ومواجهة جميع التحديات، متمنيًا للحضور من رعايا الكنيسة الأرثوذكسية ولجموع الشعب المصري الأمن والرخاء.

وأكد محافظ الجيزة أن الدولة وكافة أجهزتها وقيادتها يعملون جميعا لكي تصل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة وتحتل المكانة التي تستحقها بين دول العالم، داعيا بأن يحفظ الله مصر وشعبها وأن يعم الأمن والسلام والرخاء جميع ربوعها والعالم أجمع، وأن يكلل جهود القيادة لتجنيب دول المنطقة الحروب والصراعات بالنجاح.

من جانبه، رحب الأنبا ثيؤدوسيوس بمحافظ الجيزة والوفد المرافق له، مهنئاً الشعب المصري بكافة طوائفه بعيد الميلاد المجيد، ومتمنياً أن تعم المحبة والسلام مصر والعالم.

كما تقدم أسقف الجيزة بالشكر والتحية لمحافظ الجيزة وقيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية للحضور والمشاركة ولجهودهم في سبيل تحسين معيشة المواطنين وتوفير الأمن والأمان.

وفي الغربية، شهد المحافظ أشرف الجندي قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة ماري جرجس بطنطا، وسط أجواء احتفالية مفعمة بروح المحبة والتآخي الوطني.

وفي كلمته خلال المناسبة، هنأ الجندي الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن هذه المناسبة العظيمة ليست فقط احتفالًا دينيًا، بل هي تجسيد للوحدة الوطنية التي يتمتع بها الشعب المصري، متابعا: "نعيش في وطن واحد ويجمعنا حب مصر، ومناسبات كهذه تعكس قيم المحبة والإخاء بين المسلمين والأقباط.. .مصر ستظل دائمًا نموذجًا للتلاحم الوطني الذي يضرب به المثل".

وأشاد المحافظ بالدور التاريخي الذي تقوم به الكنيسة المصرية في دعم استقرار الوطن وتعزيز قيم التسامح والسلام، مؤكدا أن العلاقات المتينة بين أبناء الشعب المصري ستظل صمام أمان للبلاد، داعيًا الجميع إلى العمل يدًا بيد لتحقيق التقدم والازدهار.

من جانبه، قدم نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، شكره العميق لمحافظ الغربية وكافة القيادات التي حرصت على المشاركة، مؤكدا أن هذا الحضور يعكس الروح الحقيقية للشعب المصري، القائم على التسامح والمحبة بين جميع أبنائه.

وفي الدقهلية، حضر المحافظ طارق مرزوق احتفالات الأخوة الأقباط بقداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل بالمنصورة.

وفي كلمته، قال محافظ الدقهلية إن الشعب المصري شعب أصيل والوطن عريق يضرب بجذوره في أعماق التاريخ، معربا عن سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال.

وأعرب عن أمنياته بأن يمن الله على مصرنا بدوام الأمن والأمان والإستقرار، وأن يوحد صفوفنا ويحمي وطننا من كل مكروه وسوء، مؤكدا أن الرسالة الأساسية لجميع الأديان السماوية هي نشر الحب والسلام، مشيراً إلى أن المسلمين والأقباط في مصر دائما يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام، وأنهم دائما كيان واحد لا يتجزأ ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة في ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الأخوة والوطنية منذ فجر التاريخ.

وأكد مرزوق أننا نعيش مرحلة ازدهار وتنمية حقيقية وبناء الجمهورية الجديدة التي تحمل معها كل الخير لأبناء مصر، وأن هذه المرحلة أعطتنا الدفعة والأمل في غد أفضل، مشيرا إلى أن اليوم هو عيد لكل المصريين، مضيفًا أن احتفالات أعياد الميلاد هي تعبير صادق عن الوحدة الوطنية التي تجمعنا وتجسدها احتفالات اليوم التي تجمع بيننا مسلمين وأقباط في نسيج واحد.

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا اكسيوس أسقف الكنيسة عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ الدقهلية، ولجميع المهنئين من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية بالمحافظة، وأكد أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد الذي نعيش فيه جنبا إلى جنب منذ فجر التاريخ، ومؤكدا اعتزازه بالمحبة والاخاء التي تجمع بين المصريين جميعا مسلمين ومسيحيين على أرض مصر.

وفي الإسماعيلية، شهد نائب المحافظ أحمد عصام الدين قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي، مقدما التهنئة لأقباط الإسماعيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وبحسب بيان للمحافظة، قدم نائب المحافظ التهنئة للأنبا سارافييم مطران الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية وتوابعها ولأقباط الإسماعيلية.

وأكد عصام أهمية تعزيز قيم الوحدة الوطنية والمحبة بين جميع أبناء الشعب المصري، وأشار إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال.