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موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

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موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 02:00 صباحاً - بدأ عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الاعدادية 2025، في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025 محافظتي القاهرة والجيزة.

 

امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 

واعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الخريطة الزمنية لجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لطلاب الشهادة الإعدادية.

 

موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية) في محافظة القاهرة من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١٨ حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٢٣.

 

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فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 18 يناير 2025، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025.

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وأهابت مديرية التعليم في الجيزة بجميع الطلاب بذل أقصى جهد لتحقيق أفضل النتائج، متمنية لهم التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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