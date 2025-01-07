تضم 4 مرشحين مصريين، القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 12:10 مساءً - أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر العربية” عن الروايات المرشّحة للقائمة الطويلة بدورتها عام 2025، حيث تتضمن القائمة 16 رواية.

جائزة البوكر العربية 2025

و ترشحت للجائزة فى هذه الدورة 124 رواية، وجرى اختيار القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم مكوّنة من خمسة أعضاء، برئاسة الأكاديمية المصرية منى بيكر، وعضوية كل من بلال الأرفه لي، أكاديمي وباحث لبناني؛ وسامبسا بلتونن، مترجم فنلندي؛ وسعيد بنكراد، أكاديمي وناقد مغربي؛ ومريم الهاشمي، ناقدة وأكاديمية إماراتية.

القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية

وفيما يلي عناوين الروايات التي وصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية للعام 2025 والمدرجة وفقًا للترتيب الأبجدي لأسماء الكتّاب..

دانشمند لـ أحمد فال الدين من موريتانيا عن منشورات ميسكلياني

أحلام سعيدة لـ أحمد الملواني من مصر عن كتوبيا للنشر والتوزيع

وادي الفراشات لـ أزهر جرجيس من العراق عن دار الرافدين

المشعلجي لـ أيمن رجب طاهر من مصر عن كيان للنشر

هوّارية لـ إنعام بيوض من الجزائر عن دار ميم

أغنيات للعتمة لـ إيمان حميدان من لبنان عن دار الساقي

المسيح الأندلسي لـ تيسير خلف من سوريا عن منشورات المتوسط

الأسير الفرنسي لـ جان دوست من سوريا عن دار الساقي

الرواية المسروقة لـ حسن كمال من مصر عن ديوان للنشر

ميثاق النساء لـ حنين الصايغ من لبنان عن دار الآداب

ما رأت زينة وما لم ترَ لـ رشيد الضعيف من لبنان عن دار الساقي

وارثة المفاتيح لـ سوسن جميل حسن من سوريا عن منشورات الربيع

الآن بدأت حياتي لـ سومر شحادة من سوريا عن دار الكرمة

البكّاؤون لـ عقيل الموسوي من البحرين عن منشورات تكوين – الكويت

صلاة القلق لـ محمد سمير ندا من مصر عن منشورات ميسكلياني

ملمس الضوء لـ نادية النجار من الإمارات منشورات المتوسط

ومن المقرر أن يتم اختيار القائمة القصيرة من قبل لجنة التحكيم من بين الروايات المدرجة في القائمة الطويلة والإعلان عنها، من مكتبة الإسكندرية، مصر، وذلك يوم الأربعاء 19 فبراير 2025.

كما سيتم الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية في أبو ظبي، وذلك يوم 24 أبريل 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.