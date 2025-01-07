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في يوم الثقافة، هنو يعلن فتح المتاحف مجانًا وخصومات على الإصدارات تصل 50% - أخبار كلمتك

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في يوم الثقافة، هنو يعلن فتح المتاحف مجانًا وخصومات على الإصدارات تصل 50% - أخبار كلمتك

في يوم الثقافة، هنو يعلن فتح المتاحف مجانًا وخصومات على الإصدارات تصل 50% - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 12:10 مساءً - أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن وزارة الثقافة المصرية ستفتح غدًا الأربعاء أبواب المتاحف القومية والفنية التابعة لها مجانًا أمام الجمهور، بالإضافة إلى تقديم خصم يصل إلى 50% على مجموعة مختارة من إصدارات الوزارة، وذلك ضمن احتفالات يوم الثقافة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي سيقام غدًا الأربعاء 8 يناير في تمام الواحدة ظهرًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.  

يوم الثقافة المصرية

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو: "نأمل أن يكون يوم الثقافة المصرية عيدًا وطنيًا للثقافة بجميع روافدها، ووسيلة لتعزيز التراث الثقافي المصري وترسيخ قيم الإبداع والانتماء".  

ودعا وزير الثقافة الجميع، كبارًا وصغارًا، ليكونوا جزءًا من هذا اليوم المميز عبر زيارة المتاحف، والمكتبات، والمسارح، وقصور الثقافة، والمشاركة في الفعاليات التي تبرز ثراء الثقافة المصرية وعراقتها، مؤكدًا أن هذا اليوم ليس فقط احتفاءً بماضينا، بل هو تأكيد على استمرارنا في بناء مستقبلنا. 

المتاحف المفتوحة مجانًا في يوم الثقافة المصرية

وأشار الدكتور أحمد فؤاد هنو إلى أن المتاحف المفتوحة بالمجان تشمل مجموعة من أبرز المتاحف القومية والفنية، مثل متحف طه حسين، متحف أحمد شوقي، متحف محمود مختار، مجمع متاحف محمود سعيد بالإسكندرية، متحف الخزف الإسلامي، متحف محمد محمود خليل، متحف أم كلثوم، ومتحف نجيب محفوظ.  

وأكد الوزير أن الوزارة ستواصل العمل على إطلاق مبادرات تهدف إلى نشر الثقافة وتوفير محتوى إبداعي يعكس التنوع والغنى الحضاري لمصر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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