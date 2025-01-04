مشاهير العرب - موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل «ساعته وتاريخه» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 06:56 مساءً - مسلسل ساعته وتاريخه.. بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من مسلسل «ساعته وتاريخه»، وتصدره التريند على منصات التواصل الاجتماعي، تساءل الكثير من المواطنين عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل «ساعته وتاريخه».

موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل «ساعته وتاريخه»

ومن المقرر أن يعرض الموسم الثاني من مسلسل بداية من يوم السبت 1 فبراير 2025، بشكل يومي على قناة «dmc» من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 ونصف مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل خلال الأيام الماضية.

مسلسل «ساعته وتاريخه» الجزء الأول

وعرضت أمس الحلقة الـ 10 والأخيرة من الموسم الأول، بعنوان شهادة حق، وألقت الضوء على قضية هتك العرض التي تعد من أكبر الجرائم التي لا يتهاون فيها القانون المصري، حيث تناولت الحلقة إحدى قضايا هتك العرض في محافظة الفيوم والتي راح ضحيتها شخص كان يدافع عن الفتاة المجني عليها.

مسلسل «ساعته وتاريخه»

مسلسل ساعته وتاريخه من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب التي اسدل الستار عليها منذ أسابيع.

أبطال مسلسل «ساعته وتاريخه»

مسلسل ساعته وتاريخه، بطولة المشاركين في برنامج المواهب كاستنج، بالإضافة إلى التعاون مع مجموعة من النجوم البارزين، أبرزهم: أحمد أمين، محمد شاهين، أروى جودة، خالد كمال، حنان سليمان، خالد أنور، ياسمينا العبد، مريم الجندي، أحمد داش، سليمان عيد، أحمد صيام، أمجد الحجار، الفنان الشاب محمد شريف، هبة مجدي، وغيرهم.