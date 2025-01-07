"ما بيعتذرش" لـ أحمد جمال تقترب من نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 12:05 صباحاً - حققت أغنية “ما بيعتذرش” للفنان أحمد جمال قرابة النصف مليون مشاهدة عبر منصة يوتيوب، وذلك في الأسبوع الأول لطرحها، حيث أطلقها مع بداية العام الجديد 2025.

ومن جانبه عبر أحمد جمال عن سعادته الكبيرة لردود فعل الجمهور على الاغنية والكليب، وأن البعض وصفه بصاحب الصوت والإحساس المميز.

وأضاف جمال أنه يسعى دائما لتقديم أعمال فنية جيدة تنال إعجاب الجمهور، خاصة أنه قد صنفه الجمهور كمطرب من طربي الأغاني الرومانسية والدرامية.

أحمد جمال

وفي سياق آخر، كان الفنان أحمد جمال قد حاول في وقت سابق أن يسهم في إنقاذ طفلين حالتهما خطيرة ويحتاجان إلى زراعة قلب حسب ما أكدت والدتهما.

وقال أحمد جمال من خلال فيس بوك: "من شوية شفت استغاثة أم لطفلين حالتهما خطرة جدًّا ومحتاجين زرع قلب حسب وصفها لحالتهما. أتمنى من مؤسساتنا الخيرية أو معهد القلب أو مستشفى الدكتور مجدي يعقوب النظر بعين الرحمة والعطف على الأم اللي محتاجة مساعدة لعل وعسى نكون سبب كلنا في شفاء أطفالها وربنا يجازيكم كل خير".

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